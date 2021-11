A Felipe Santos Freitas da Silva il 31° Concorso Internazionale “Città di Porcia”

PORDENONE – Sabato 13 novembre si è conclusa la 31° edizione del Concorso Internazionale “Città di Porcia” che quest’anno ha avuto come strumento principe il corno.

Un’edizione particolarmente significativa e sentita che finalmente riprende il suo corso dopo lo stop dello scorso anno imposto dalla pandemia, anche se con un numero minore di partecipanti a causa delle limitazioni in atto sul piano degli spostamenti internazionali.

Dalla settimana di prove eliminatorie la Giuria internazionale ha così individuato i tre giovani finalisti che si sono sfidati per il podio sul palco del Teatro Verdi Pordenone durante il concerto conclusivo.

Dopo essersi misurati ad armi pari, tutti e tre i finalisti hanno infatti scelto il Concerto per corno e orchestra del compositore inglese Gordon Jacob, la serata è proseguita sulle note della Sinfonia n. 3 di Franz Schubert eseguita dalla FVG Orchestra per la direzione del M° Massimiliano Caldi.

Durante la Finale, il numeroso pubblico in sala ha avuto un ruolo attivo in quanto chiamato a esprimere la propria preferenza fra i tre concorrenti della prova finale con una votazione diretta durante la serata.

Al termine della sfida, la Giuria internazionale presieduta da Guido Corti (Italia) e composta da Javier Bonet (Spagna), Frank Lloyd (Gran Bretagna), Kristina Mascher-Turner (U.S.A. e Lussemburgo), Markus Maskuniitty (Finlandia), Corrado Saglietti (Italia) e Will Sanders (Olanda), si è riunita per decretare il vincitore tenendo conto del punteggio sia della prova Finale col Pianoforte che con quella con l’Orchestra.

Un’attesa allietata dal capolavoro sinfonico di Schubert, sciolta alla proclamazione della classifica:

Felipe Santos Freitas da Silva (Brasile) si è aggiudicato il 1° premio di € 8.500;

A Francesco Mattioli (Italia) è stato assegnato il 2° Premio di € 4.500,00;

A Jhon Kevin López Morales (Colombia) è stato assegnato il 3° Premio di € 3.000,00;

Il voto del pubblico, che anche quest’anno ha dimostrato grande attenzione all’ascolto e competenza musicale, ha assegnato il Premio di € 1.000 all’italiano Francesco Mattioli.

Pienamente soddisfatto il Direttore artistico del Concorso Giampaolo Doro per l’alta qualità dei partecipanti che con la loro presenza confermano l’importanza di questa manifestazione a livello internazionale, e per la presenza di pubblico in tutte le fasi eliminatorie.

Il Direttore inoltre ha espresso ulteriore soddisfazione per la presenza in sala di alcuni concorrenti eliminati nelle fasi precedenti che, pur provenendo da paesi anche molto lontani dall’Italia, sono rimasti a Pordenone fino alla fine del Concorso per poter assistere a tutte le fasi della manifestazione.