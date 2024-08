A Lignano l’anteprima italiana di Pordenonelegge 2024

PORDENONE – Dopo la trasferta di Praga, l’anteprima italiana di Pordenonelegge 2024 si svolgerà a Lignano Sabbiadoro (Udine) sabato 31 agosto: protagonista sarà la scrittrice Francesca Giannone, vero “caso” letterario della passata stagione, con il suo romanzo La portalettere.

Il bestseller che ha superato le 250mila copie vendute, conquistando il record italiano 2023, in corso di traduzione in 25 Paesi, dopo aver conquistato riconoscimenti come il Premio Bancarella e il Premio Giunti – Amo questo libro.

Se con La Portalettere Francesca Giannone aveva portato il lettore dentro un grande romanzo storico e di formazione, attraversando trent’anni di memoria personale e storica, il suo secondo romanzo “Domani, domani”, uscito lo scorso giugno per l’editrice Nord, sarà al centro della presentazione di Lignano e proietterà nel Salento di fine anni Cinquanta.

Con lei, a Lignano, dialogherà il curatore del festival, Alberto Garlini. Un ulteriore incontro con l’autrice è in programma a Pordenone, domenica 22 settembre, giornata conclusiva del festival, in dialogo con la giornalista Paola D’Angelo.