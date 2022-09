A Pnlegge Loperfido-Muzzatti con “Elementi di psicologia per le professioni di aiuto”

PORDENONE – Un progetto di formazione per gli operatori sanitari e socioassistenziali non può prescindere dai suoi aspetti psicologici, sociali, spirituali perché sono chiamati a mantenere e/o ripristinare la salute là dove è venuta meno.

Gli operatori sanitari e socioassistenziali lavorano a stretto contatto con i loro pazienti e spesso questa relazione è caratterizzata da emozioni intense, come ad esempio, il dolore psicologico, lo sconforto, la rassegnazione, l’angoscia, la paura della morte.

Essi aiutano l’ammalato ad aiutare sé stesso e a adattarsi alle nuove situazioni che la malattia crea. Inoltre, incoraggiano i pazienti e i membri della famiglia in caso di cattive notizie; si confronta con le loro aspettative, le loro speranze e lo loro delusioni.

Per favorire lo sviluppo della relazione di aiuto, gli operatori devono sempre più diventare esperti nell’ascolto, abili nella comunicazione, promotori di apprendimenti, consapevoli del ruolo educativo, capaci di affrontare i propri problemi esistenziali.

Gli operatori, quando intraprendono un’azione di sostegno, devono tener presente la dimensione scientifica ma agire anche creativamente; nella relazione di aiuto, la comprensione, la rassicurazione, l’osservazione sono strategie fondamentali che debbono essere utilizzate in modo diversificato a seconda dei destinatari e dei problemi che essi presentano.

Quanto sopra accennato, sono stati tra le principali motivazioni che hanno portato Antonio Loperfido e Barbara Muzzatti, a scrivere un libro dal titolo “Elementi di psicologia per le professioni d’aiuto” (Carrocci editore) e, si potrebbe aggiungere, non solo.

Il volume è stato scritto non solo per gli operatori sanitari e sociali ma anche per quanti fanno attività di volontariato, occupandosi di assistenza alle persone fragili in generale, e per quanti desiderano approfondire la conoscenza di se stessi.

Il libro verrà presentato a durante la manifestazione di Pordenonelegge il 15 settembre alle ore 17 presso il ridotto del Teatro Verdi.

https://www.pordenonelegge.it/eventi/psicologia-per-le-professioni-d-aiuto