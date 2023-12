A Torre piccoli clienti spediscono lettere d’auguri a mamme e papà

PORDENONE – Grande attesa del Natale per i bambini che oggi hanno spedito, a sorpresa, i biglietti d’auguri per mamma e papà dall’ufficio postale di Torre.

I piccoli clienti sono stati infatti ricevuti in visita negli uffici di via Baracca; si tratta degli alunni delle sezioni “Aquiloni Verdi” “Aquiloni Gialli” e “Coccinelle” della scuola dell’infanzia paritaria G. Lozer.

Ricordiamo che quella di Torre è una delle prime sezioni per l’infanzia nate nel Friuli Occidentale.

È stata costruita nel 1922 per volere dell’allora pievano monsignor Giuseppe Lozer e che lo scorso ottobre ha festeggiato i suoi primi cent’anni di attività educativa con i bambini del quartiere e non solo.

I piccoli con età dai 3 ai 5 anni, accompagnati dalle maestre Francesca, Donatella e Paola, sono stati ricevuti dalla direttrice Viviana Santarossa e dalla sportellista Loredana Tomiet.

I giovani utenti sono stati quindi coadiuvati durante tutte le fasi di affrancatura, timbratura e impostazione delle loro letterine, che saranno una vera sorpresa per mamme e papà. Per una volta quindi, il destinatario delle lettere non sarà Babbo Natale.

La giornata è stata anche un momento ludico durante il quale sono stati spiegati i meccanismi del funzionamento delle Poste. Particolare curiosità ha riscosso, come sempre, il francobollo, piccolo elemento in cui è racchiusa tutta la storia dei servizi postali italiani ed internazionali.

La visita all’Ufficio postale di Torre si inserisce in un percorso di attività extrascolastiche che comprende anche quelle motorie, musicali, di lingua inglese, psicomotricità e biblioteca.

Un modo interessante per coinvolgere i bambini nelle attività quotidiane, spronandoli a scoprire da soli e “sul campo” i “perché” di tutte le cose.

Emanuela De Domenico