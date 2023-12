Presentato servizio pediatria nuovo ospedale

PORDENONE – Alla presenza del Primario del reparto di Pediatria Dott. Roberto Dall’Amico ,dell’ ingegnere Luca Bonadonna e dell’architetto Monica Bianchettin e parte del personale dedicato, presso la Sala Riunioni dello stesso reparto è stato presentato nei dettagli e con dovizia professionale e trasparente il nuovo progetto del reparto pediatrico del futuro nuovo nosocomio pordenonese.

Alla illustrazione dell’ encomiabile percorso di costruzione arreditizia degli spazi dedicati all’ infanzia e alle famiglie sono stati invitati anche i presidenti di Ail Pordenone Aristide Colombera , della Partita da Vincere Gianni Cimarosti e Dusy Marcolin della Le Petit Port.

Un momento che è valso soprattutto a far apprezzare l’ idea di poter mettere a disposizione , trattandosi di una fascia di età molto delicata e in fase di sviluppo psicofisico, degli spazi di cura che siano a maggior ragione , di gradevole , piacevole adattamento e permanenza.

L’ appello, in fondo a tutta la parte espositiva,lanciato dal dott. Roberto Dall’Amico rivolto alle associazioni presenti e non, è stato quello di poter valutare la possibilità di finanziare la spesa necessaria al compimento dell’opera, non prevista dal’ iniziale capitolato .

Stefano Boscariol