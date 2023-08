Addio a Natalina Terzariol, ex commerciante e volontaria al Gaci

PORDENONE – Ancora un lutto ha colpito i pordenonesi con l’improvvisa scomparsa di Natalina Terzariol, 65 anni, ex commerciante nel negozio “Da Adriano” in via San Quirino, gestito con il marito Adriano Gobbo per oltre 40 anni, fino alla pensione, e volontaria dell’associazione Gaci, che si occupa di salvare e reinserire i levrieri spagnoli (animali che sono sfruttati nella caccia alla lepre e nelle corse clandestine).

Una morte improvvisa che si è sparsa in un dolore profondo sulla famiglia: il marito Adriano e le figlie Giorgia e Valentina (quest’ultima impiegata da oltre vent’anni all’Ascom-Confcommercio nell’unità Ufficio Soci).

Anche la comunità locale ha manifestato il proprio affetto verso Natalina, una donna che nella vita ha saputo con amore confrontarsi con le persone proprio per la sua colta sensibilità.

E poi la sua grande passione per i cani, cominciata fin da bambina quando portava a casa i trovatelli per occuparsi di loro. Da qui l’impegno sempre più attivo verso l’associazione Gaci del territorio e di tutte quelle persone che sceglievano il percorso di adozione dei levrieri.

L’ultimo saluto a Natalina mercoledì con le esequie celebrate alle ore 16 nella chiesa di San Lorenzo a Roraigrande. E per rispettare il sentimento di Natalina, la famiglia ha deciso di raccogliere offerte in favore della Cuccia di Azzano Decimo.

Espressioni di cordoglio e di grande affetto alla famiglia sono giunte dal personale, unitamente alla presidenza e direzione, della struttura associativa Ascom-Confcommercio di Pordenone.