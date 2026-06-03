Forza Italia Fvg, appello consiglieri regionali: “Sandra Savino si ricandidi alla guida del partito”

TRIESTE – I consiglieri regionali di Forza Italia Andrea Cabibbo, Roberto Novelli e Michele Lobianco chiedono a Sandra Savino di ricandidarsi alla guida del partito in Friuli Venezia Giulia in vista del prossimo congresso regionale.

In una nota congiunta, i tre esponenti azzurri definiscono l’attuale coordinatrice regionale «un punto di riferimento autorevole per la comunità politica di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia», sottolineandone il percorso maturato all’interno del partito, il rapporto costruito negli anni con Silvio Berlusconi e il lavoro svolto accanto all’attuale segretario nazionale Antonio Tajani.

Secondo Cabibbo, Novelli e Lobianco, Savino ha avuto un ruolo determinante nel garantire stabilità al partito dopo la scomparsa del fondatore di Forza Italia. «Nei momenti più complessi seguiti alla scomparsa del presidente Berlusconi – affermano – ha assicurato continuità, tenuta politica e radicamento territoriale». I consiglieri evidenziano inoltre come il movimento abbia continuato a crescere in regione, superando quota 4 mila iscritti.

Gli esponenti regionali rivendicano anche il carattere «plurale e unitario» di Forza Italia, capace di riunire culture liberali, riformiste, cattoliche e popolari. «L’unità – sostengono – non può ridursi a semplici accordi congressuali, ma deve basarsi su una visione politica condivisa e su un progetto credibile per il futuro del centrodestra».

Nel loro intervento, i consiglieri ricordano anche l’esperienza amministrativa di Savino, prima come assessore regionale alle Finanze e oggi come sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze. «Da assessore ha contribuito al risanamento dei conti della Regione, creando le condizioni che oggi consentono al Friuli Venezia Giulia di disporre di importanti risorse. Da sottosegretario al Mef rappresenta inoltre un collegamento prezioso tra il territorio e il Governo nazionale, anche attraverso il costante confronto istituzionale con il presidente della Regione Massimiliano Fedriga».

Per Cabibbo, Novelli e Lobianco, le sfide che attendono il partito richiedono «una Forza Italia forte, radicata e capace di sintesi politica all’interno della coalizione di centrodestra». Da qui l’invito a Savino a proseguire il percorso intrapreso negli ultimi anni. «È la figura più adatta a completare il cammino di crescita, cambiamento e consolidamento del partito, favorendo il coinvolgimento dei giovani, la valorizzazione degli amministratori locali e la formazione di una nuova classe dirigente», concludono i consiglieri, definendo la sua una leadership «capace di unire esperienza, radicamento e visione per il futuro del Friuli Venezia Giulia».