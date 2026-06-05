Il grazie del Comune ai volontari di Ripuliamo Pordenone: «Un esempio di amore per la città»

PORDENONE – Un riconoscimento concreto per chi, ogni giorno, dedica tempo ed energie alla cura della città. Nella Loggia del Municipio si è svolto un incontro tra l’Amministrazione comunale e i rappresentanti di Ripuliamo Pordenone, l’associazione composta da cittadini volontari che operano sul territorio per mantenere puliti e decorosi gli spazi pubblici, contribuendo a rendere la città più accogliente e vivibile.

A nome dell’Amministrazione e dell’intera comunità pordenonese, l’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto ha espresso un sentito ringraziamento ai volontari per il lavoro svolto.

«Il lavoro di questi cittadini rappresenta un esempio concreto di amore per la città e di partecipazione attiva alla vita della comunità», ha sottolineato l’assessore. «Attraverso piccoli gesti, compiuti con grande costanza e generosità, contribuiscono a rendere Pordenone più pulita, più decorosa e più accogliente per tutti».

Scalzotto ha inoltre voluto estendere il ringraziamento alle numerose associazioni, ai gruppi e ai singoli cittadini che, in modi diversi, si impegnano quotidianamente nella cura degli spazi pubblici e del bene comune. «Ognuno di loro contribuisce a costruire una città migliore e merita la riconoscenza della comunità», ha aggiunto.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto proprio a Ripuliamo Pordenone anche per la disponibilità dimostrata nei confronti del Comune. I volontari hanno infatti manifestato la volontà di collaborare nelle attività di rimozione delle locandine dalle vetrine e dai frontespizi dei negozi sfitti e di promuovere, attraverso il dialogo con esercenti e proprietari, una maggiore attenzione al decoro urbano. Un’iniziativa nata spontaneamente dai cittadini e sviluppata con spirito costruttivo e forte senso civico.

Nel corso dell’incontro, ai rappresentanti dell’associazione sono state consegnate una pergamena di ringraziamento e alcune spillette identificative. Se la pergamena rappresenta un segno tangibile della gratitudine dell’Amministrazione, le spillette avranno anche una funzione pratica: permetteranno a cittadini, commercianti e proprietari di immobili di riconoscere immediatamente i volontari impegnati nelle attività condivise con il Comune per la promozione del decoro urbano.

Ripuliamo Pordenone è una delle numerose realtà che, attraverso il volontariato e l’impegno civico, contribuiscono quotidianamente alla qualità della vita cittadina. L’incontro è stato anche l’occasione per fare il punto sulle future iniziative di sensibilizzazione ambientale e sulle collaborazioni già avviate, in particolare quelle legate alla rimozione delle locandine dalle vetrine dei negozi sfitti e alla promozione di comportamenti responsabili nella gestione degli spazi privati visibili dalla pubblica via.

Un momento di confronto che ha confermato la volontà di rafforzare il rapporto tra istituzioni, volontariato civico e associazionismo locale, nella consapevolezza che la cura della città passa anche attraverso la partecipazione attiva dei suoi cittadini.