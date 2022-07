Aggiudicati 3 milioni di euro per Borgomeduna, piazza in arrivo?

PORDENONE – Con la concertazione della Regione FVG il Comune di Pordenone si è aggiudicato 3 milioni di euro per la riqualificazione dell’area centrale di Borgomeduna, in prossimità della rotonda tra via Udine e viale Martelli.

Commenta il sindaco Alessandro Ciriani: «Oltre alla Giunta Fedriga desidero ringraziare il consigliere regionale Alessandro Basso, che si è fortemente impegnato come ambasciatore per la città di Pordenone.

Questo progetto consentirà di abbattere la schiera di edifici fatiscenti prospicienti la rotonda sostituendoli con un’area verde, di realizzare un parcheggio in via Canaletto e uno in via Nuova di Corva, vicino alla rotatoria, e di creare finalmente quella piazza così lungamente promessa agli abitanti di Borgomeduna ma mai realizzata. Una piazza che sia luogo di convivialità e di incontro, inserita all’interno di un progetto capace di migliorare l’ingresso a Pordenone fluidificando il traffico e consentendo di rivedere la rotonda per renderla più agevole».

Tutti questi dettagli saranno definiti in seguito alla progettazione, quindi ora verrà dato l’incarico ad ingegneri e geometri per realizzare una prima bozza di progetto e, in seguito, il sindaco e l’assessore all’urbanistica Cristina Amirante si recheranno a Borgomeduna per parlare nuovamente con i cittadini, ma questa volta con delle idee concrete alla mano, su cui discutere e confrontarsi.

«Saremo felici – prosegue il sindaco Ciriani – di illustrare quello che finalmente non è più soltanto una suggestione o una promessa da marinaio, ma che rappresenta il concretizzarsi di un impegno: un ulteriore obiettivo che portiamo a casa per i cittadini di Pordenone».