Ail Pordenone e Venezia insieme per una serata di solidarietà

PORDENONE – Serata dai toni solidali, al parco del Castello di Torre, e dalle esclusive iniziative sinergiche che per la prima volta hanno visto AIL PORDENONE e AIL VENEZIA assieme per una serata con intrattenimento teatrale formato da volontari e con la rappresentazione splendida e divertente del MAGO DI OZ.

Una iniziativa voluta e preparata con cura certosina e tanta passione in un mirabile gioco di squadra da Viviana Cadamuro ( Sorgente dei Sogni e Fondazione Alvise Borgo Cohousing) alla quale da catalizzatori, conduttori hanno operato Marzia e Fabio e grazie anche al Comune di Cessalto già in evidenza con la Bottiglia dei tappi e l’ attenzione verso il Cro di Aviano.

In questa prima uscita e che avrà poi una replica il 29 ottobre al T.eatro Ruffo di Sacile hanno dato un indispensabile e quantomai utile concreto, volontario contributo l’associazione Castello di Torre, l’ AIPI ( I ‘interforze di Polizie Internazionali di Pordenone), il Gruppo Alpini sezione di Torre, e l’ AVIS.

Hanno portato i saluti e ringraziamenti il Presidente Ail Pordenone Aristide Colombera, una rappresentanza di Ail Venezia Marzia De Faveri e Fabio Gabbana, il dott. Pietro Tropeano Presidente del Consiglio Comunale di Pordenone, e la consigliere del Comune di Cessalto Martina Momesso oltre naturalmente alla vulcanica ed energica Viviana Cadamuro sempre coadiuvata dall’ onnipresente Achille Ferrari.

Giorgio Mior presidente regionale AICS oltre ai pensieri di rappresentanza ha donato a un bambino di nome Emanuele in occasione anche del suo 12 compleanno un piccolo dono in linea con la filosofia e scopo della serata il tutto poi con l’invito rivolto ai partecipanti di contribuire con una generosa donazione da depositare in una cassettina posta all’ ingresso del parco Arena.

La somma raccolta è stata poi consegnata ad AIL PORDENONE.

Stefano Boscariol