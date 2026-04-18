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Ail Pordenone, iniziativa a favore moduli respiro

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

SAN LEONARDO VALCELLINA – Un serata di grande impatto solidale, emozionale ma soprattutto con al centro i bambini e il loro mondo vissuto in situazioni di fragile salute.

L’ obiettivo di questa attesa e partecipata iniziativa come ha ben sottolineato uno dei promotori e coordinatore Lucio De Conti è stato la raccolta fondi per sostenere i bambini ammalati e le loro famiglie nell’ ambito del progetto Moduli di Respiro che Ail Pordenone ( presente il Presidente Aristide Colombera) da tempo oramai sostiene e progettualmente affronta anche attraverso personale dedicato grazie alla multipartecipazione generosa e continua.

Affollata la condivisione e fra questa ovviamente entusiastica e curiosa quella dei bambini i quali si sono impegnati con dedizione e attenzione a realizzare i loro graditi e preziosi lavori grafici esposti sulle pareti della sala che ha ospitato il caloroso momento.

Un plauso agli organizzatori, il sig.Ivan e tutto lo staff che hanno contribuito alla riuscita della serata allietata e resa ancor più felice e divertente grazie alla compagnia dei musicisti, dei clown ( regaliamo un sorriso) e infine di letture di belle poesie.

Stefano Boscariol

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