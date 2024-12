Al Pordenone Blues & Co. Festival arrivano Joe Satriani e Steve Vai

PORDENONE – Dopo aver annunciato il concerto di Joe Bonamassa del 18 luglio 2025 nella line up della 34° con edizione, il Pordenone Blues & Co. Festival arricchisce il calendario di appuntamenti live con i leggendari Joe Satriani e Steve Vai, che si esibiranno finalmente insieme dal vivo il 15 luglio 2025 al Parco San Valentino con un’unica band, la SatchVai Band, per un’imperdibile tappa del Surfing with The Hydra Tour 2025.

I biglietti sono disponibili dalle ore 10:00 di venerdì 6 dicembre su Ticketone.it, su Ticketmaster.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Per la prima volta in oltre cinquant’anni di attività i leggendari guitar heroes Joe Satriani e Steve Vai uniscono le forze per formare la SatchVai Band. Oltre all’avventura nei G3, i due hanno iniziato a collaborare insieme alle rispettive band la scorsa primavera in occasione di una serie di concerti negli Stati Uniti, per poi decidere di formare una vera e propria band insieme e portare questa nuova formula vincente sui palchi di tutto il mondo.

Per festeggiare quasi mezzo secolo di amicizia musicale, Joe Satriani e Steve Vai hanno collaborato su The Sea of Emotion, Pt. 1 lo scorso marzo. Questo brano mostra l’inarrivabile sinergia che si crea tra questi mostri sacri delle sei corde, che si alternano con i loro assoli durante i sei minuti del pezzo. La seconda creatura frutto di questa unione vedrà la luce prima dell’inizio del tour europeo.

Le carriere di Satriani e Vai si sono incrociate sin dal principio. Satriani è stato infatti l’insegnante di chitarra di Vai durante gli anni da teenager a Long Island, New York. Il loro rapporto ha continuato ad evolversi negli anni, e i due hanno condiviso le etichette discografiche a partire dalla Relativity Records a fine anni Ottanta per poi spostarsi alla Sony/Epic Records per gran parte dei Novanta. Satriani e Vai hanno inoltre fatto squadra diverse volte nel progetto G3 insieme ad altri virtuosi di fama mondiale.

«Il tour della SatchVai Band è alle porte! Non vedo l’ora di condividere nuovamente il palco con Steve», dichiara Satriani. «Ogni volta che suoniamo insieme torno indietro a quando eravamo dei ragazzini che mangiavano e respiravano musica ogni secondo della giornata, sempre pronti a incalzarci, aiutarci e sfidarci per diventare la versione migliore di noi stessi. E penso che non abbiamo mai smesso di farlo!». Aggiunge Vai

«Andare in tour con Joe è sempre un piacere e un onore. È il mio chitarrista preferito per le jam, e ora abbiamo una nuova opportunità di portarle sul palco. Mi sento come se entrambi avessimo raggiunto l’apice della nostra carriera e lo show sarà una grandiosa celebrazione dello strumento più figo del mondo, la chitarra elettrica!».

Anche quest’anno Virgin Radio è la radio ufficiale del Pordenone Blues & Co. Festival.