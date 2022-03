Al via i lavori stradali a Vallenoncello

PORDENONE – A metà della prossima settimana verranno avviati i lavori per la messa in sicurezza via Vallenoncello e via Valle, tra via Chiesa di Vallenoncello fino a via Brugnera con la realizzazione di interventi di moderazione del traffico.

Verranno creati una piattaforma rialzata in prossimità dell’ incrocio, un dosso rallentatore, isole spartitraffico, l’allargamento delle sezioni del marciapiedi, aiuole a verde, interventi per ridistribuire gli spazi di sosta e una adeguata segnaletica orizzontale e verticale. L’intervento è parte di un progetto più ampio di riqualificazione del quartiere.

La ciclopedonale posta nel lato sud della strada è costituita da mattonelle di cls in parte cedute e senza sezioni adeguate, per cui allo scopo di migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti, si modificheranno la sezione dove possibile e la tipologia di materiale.

L’intervento economico complessivo equivale a € 300.000 e richiederà circa sei mesi di lavoro.

“Il quartiere di Vallenoncello – commenta l’assessore Cristina Amirante – ha rappresentato nel tempo la necessità di una messa in sicurezza delle infrastrutture stradali per migliorare la fruibilità di pedoni e ciclisti, in particolare nelle aree prossime alle scuole.

Insieme a Fiab e all’associazione Piccoli passi abbiamo condiviso questo primo lotto funzionale di intervento che riguarda tutto l’asse principale costituito dalle vie Valle/Vallenoncello.

La volontà dell’Amministrazione, declinata nel Piano della Mobilità sostenibile recentemente adottato dalla Giunta, è quello di creare una zona di moderazione del traffico per rallentare la velocità delle automobili, garantendo il transito regolare degli autobus di linea e dei mezzi di soccorso e rendere più sicuri i marciapiedi per il transito pedonale e ciclopedonale già consolidato e da implementare, grazie anche all’esperienza positiva di ciclobus e pedibus.”

Il sindaco Alesandro Ciriani puntualizza che “l’Amministrazione continua nella sua opera di riqualificazione degli spazi pubblici cittadini, nei quartieri come nel centro città, con la finalità di incrementare la sicurezza stradale e, al contempo, di implementare la sostenibilità ambientale degli spazi pubblici, aumentando le infrastrutture destinate alle zone 30km/h, alle ciclabili e ai percorsi pedonali e all’intermodalità che vede protagonista anche il trasporto pubblico locale.”