Al via il torneo Cornacchia/Gallini di calcio e volley giovanili

PORDENONE – In Comune a Pordenone sono stati presentati i tornei internazionali giovanili di calcio “Gallini Cup”, giunto alla 25^ edizione e “Donna Cup”, unitamente alla 41^ edizione del torneo internazionale giovanile di volley “Cornacchia World Cup”, che si svolgeranno a Pordenone dal 7 al 10 aprile 2023.

I numeri sono da capogiro: le presenze confermate ufficialmente alle società organizzatrici –che non tengono conto delle registrazioni “autonome”- sono già 5016 (atleti totali più accompagnatori), con 3416 atleti di calcio e 1520 di pallavolo, per un totale di 509 partite organizzate in 4 giorni su un totale di 52 impianti sportivi in tutta la provincia di Pordenone.

A Pordenone, le palestre coinvolte nelle partite saranno principalmente il Palazzetto dello Sport “Maurizio Crisafulli” di via F.lli Rosselli, dove come da tradizione si svolgeranno le finali, la Palestra dell’ex Fiera del Polisportivo Comunale “Gino Rossi” in via Molinari, il PalaViola presso il Polisportivo di Torre di via Peruzza e diverse altre collocate in provincia.

62 strutture alberghiere, anche nel vicino Veneto, ospiteranno 3367 presenze che soggiorneranno nel territorio per un minimo di 3 giorni, fino anche a 11 giorni complessivi.

Il pubblico di interessati e amanti dello sport, che guarda con attesa a questi giorni da tutto il mondo, collegato ai social media per gli aggiornamenti raggiunge le 50mila visite uniche.

Un’occasione di rilievo internazionale che rende la città di Pordenone un palcoscenico mondiale di competizione e presentazione di atleti professionisti.

Molti dei partecipanti nelle precedenti edizioni, infatti, sono oggi giocatori di punta delle nazionali di prima squadra in Italia e all’estero.

Sostenuta fortemente dall’Amministrazione comunale, l’edizione 2023 vede il 30% di squadre straniere iscritte e partecipanti (86 atleti su 198), a ricordarci l’importanza dello sport come cultura ed educazione per i nostri giovani e che si fonda su un sano agonismo, sull’amicizia, sulla solidarietà, sull’attenzione per i bambini e i giovani.

Un totale di oltre 4.000 presenze di soli atleti, che confluiranno a Pordenone in un clima di grande festa e che parteciperanno venerdì 7 aprile alle ore 16:30 alla sfilata inaugurale che torna in città dopo 3 anni di assenza, a causa della pandemia. Con partenza dalla Fiera di Pordenone, passeranno per le vie del centro storico fino in piazza XX Settembre, dove saranno salutati dalle Autorità e risuonerà l’inno ufficiale delle manifestazioni.

Ad accoglierli, gli ospiti troveranno una città accesa, pulita, coinvolgente: un biglietto da visita di Pordenone impeccabile.

La Fiera di Pordenone rimarrà il quartier generale dell’organizzazione delle manifestazioni, sede e segreteria permanente di tutti i tornei e punto di ritrovo per gli atleti.

Cornacchia World Cup

Il Cornacchia World Cup è il più importante torneo giovanile d’Europa e fra i più rinomati al mondo, a cui partecipa anche la Nazionale maschile italiana. La manifestazione sportiva è dedicata a Ferruccio Cornacchia, fondatore della polisportiva San Giorgio di Porcia e primo segretario dei primi comitati provinciali della Federazione Italiana Pallavolo e del Centro Sportivo Italiano costituiti a Pordenone.

Al torneo di volley parteciperanno 80 squadre under 19 e under 17 provenienti da tutta Europa, Stati Uniti d’America, Egitto e Canada.

Testimonial di eccezione è il campione del mondo Alessandro Michieletto, già partecipante e premiato alle precedenti edizioni del torneo.

Gallini Cup e Donna Cup

Il torneo di calcio Gallini Cup, arrivato alla 25^ edizione, è dedicato a Franco Gallini, già dirigente del Pordenone Calcio e fondatore dell’associazione benemerita “Via di Natale”, che si occupa dell’assistenza ai malati terminali di tumore.

Il torneo, inizialmente denominato “Frigora”, dal 2003 è stato dedicato a Franco Gallini, mancato nel 2002, come omaggio dell’intera comunità.

Al torneo di calcio “Gallini Cup” partecipano 112 società da tutto il mondo, suddivise nelle varie categoria (under 16, under 5, under 14 e under 13).

A Pordenone, le finali si terranno il lunedì di pasquetta e si svolgeranno allo stadio Bottecchia. Le restanti partite per le eliminatorie, invece, si svolgeranno in diversi campi in città e provincia, organizzate dalle società che gestiscono gli impianti.

Testimonial di eccezione, partecipante e premiato al torneo Gallini, è il giocatore dell’Udinese e della Nazionale Simone Pafundi, il più giovane calciatore mai convocato nella Nazionale maggiore italiana.

In concomitanza si svolge la 12^ edizione del torneo internazionale di calcio femminile under 17 denominato “Donna Cup”.

Il Centro Sportivo Italiano, Ente di promozione sportiva, ora APS, ha deciso 12 anni fa di scommettere sul calcio femminile, quando ancora in Italia questo sport non era diffuso come oggi. Ora il calcio femminile ha acquisito pari dignità e il torneo ha assunto una sua importanza e collocazione nel panorama nazionale.

Al torneo di calcio femminile sono state selezionate 8 squadre composte da atlete under 17 provenienti da Ungheria, Austria e Slovenia.

Per il calcio femminile, il testimonial dell’edizione 2023 è Elisa Camporese, grande campionessa, più volte nazionale e inserita nel libro ufficiale “Azzurre – Storia delle Nazionali di calcio femminile”.

Sono stati coinvolti in tutto 32 campi di calcio e 20 palestre in tutta la provincia, con la collaborazione di circa 40 società sportive e centinaia di volontari.

Viabilità

Per permettere il passaggio del corteo degli atleti in sfilata, è stata istituita la sospensione della circolazione stradale venerdì 7 aprile dalle ore 16:00 fino al completamento del transito, dalla Fiera di Pordenone in viale Treviso lungo via delle Grazie con l’attraversamento ll’altezza della chiesa della Santissima, il Ponte di Adamo ed Eva, piazza San Marco, corso Vittorio Emanuele II, piazza Cavour, fino a piazza XX Settembre.

I pedoni potranno accompagnare il corteo utilizzando il marciapiede o lungo gli spazi preposti.