Alle Casette in piazza XX Settembre la notte delle candele con Dj Zellaby

PORDENONE – Tutto è pronto in piazza XX Settembre per la “Candle night”. Venerdì 13 dicembre dalle ore 18.30 la piazza e le Casette di Natale si immergeranno in un’atmosfera magica, illuminate dalla luce soffusa delle candele. ​Ad allietare tutti, dalle 19.00 ci sarà la musica coinvolgente di Dj Zellaby. Un altro appuntamento imperdibile e suggestivo del ricco calendario del Natale a Pordenone 2024.

​

«Abbiamo voluto inserire nella programmazione del Natale – dichiara il vicesindaco reggente Alberto Parigi – anche serate speciali come questa. Un impegno a riproporre ogni anno gli eventi che piacciono e che funzionano, proponendo però anche cose nuove».