Andrea Lorenzon, fumettista cult veneto, racconta il suo successo tra cartoon e satira

PORDENONE – Andrea Lorenzon, in arte Cartoni Morti, il fumettista da un milione e mezzo di follower su Facebook e altrettanti su Youtube, sarà l’ospite d’onore della prossima edizione di Games&Co., la manifestazione dedicata al gioco, fumetto, fantasy e cosplay in programma alla Fiera di Pordenone il 19 e 20 novembre, all’interno di Radioamatore 2.

Andrea Lorenzon incontrerà il pubblico sabato 19 novembre alle ore 15.30 nell’arena del padiglione 4 della Fiera di Pordenone con un’intervista e un meet & greet che si annunciano affollatissimi. Nato nell’89 e originario di Portogruaro, Andrea Lorenzon sfrutta le sue competenze di recitazione e la conoscenza della piattaforma Youtube per creare nel 2017 il canale di Cartoni Morti, un progetto in cui, seguendo il filo stilistico dell’animazione crudele e divertente, tratta situazioni tipiche della società italiana.

I cartoni e le vignette spaziano dalla cultura pop alla satira sociale e politica (per la quale è stato premiato ai Macchianera awards 2019 e di recente promosso da Youtube stesso per il contributo alla campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione). Andrea ha aperto un nuovo canale (Andrea Lorenzon) dove racconta in modo alternativo e personale i borghi e le città italiane, dando vita a documentari in grado di attrarre tantissima visibilità e interesse verso posti fino ad allora totalmente sottovalutati.

La risposta italiana ai cartoni animati giapponesi ed americani? Forse è presto per dirlo, di sicuro Lorenzon si è costruito una carriera facendo conoscere le sue strisce attraverso un efficace uso della comunicazione digitale e l’altissimo numero di visualizzazioni dei suoi contenuti on line sanciscono il successo del matrimonio tra cartoon e social network. Quale miglior testimonial quindi per una manifestazione fieristica che associa proprio il mondo dei fumetti e quello digitale come Radioamatore e Games&co.