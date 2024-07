Aperte le domande per i giovani inoccupati per “Lavori in Corso 2024”

PORDENONE – Il Comune ha avviato il progetto di inclusione “Lavori in corso 2024” che coinvolgerà durante i mesi estivi i giovani inoccupati di età compresa tra i 16 e i 24 anni. Grazie al protocollo siglato tra le Politiche Giovanili del Comune di Pordenone, GEA, Fondazione Opera Sacra Famiglia, Cooperativa sociale FAI, Ascaretto Onlus e Another World Foundation ETS, da metà luglio a fine settembre 30 giovani inoccupati, disoccupati e non inseriti in percorsi formativi saranno impegnati dalle ore 8 alle ore 12, con contratto di prestazione occasionale, nella manutenzione del verde, nella pulizia e nella cura di parchi e aree verdi pubbliche, ricevendo idonea formazione da parte di GEA e la supervisione degli educatori.

​

In questo modo i ragazzi potranno acquisire competenze pratiche e rafforzare delle buone abitudini ecologiche, inserendosi in un programma di educazione ambientale che promuova comportamenti ecosostenibili e la cura delle aree pubbliche cittadine. Inoltre quest’attività insegnerà ai ragazzi il valore del lavoro, contribuendo allo sviluppo del senso civico e del decoro della città, rendendo Pordenone più bella e ordinata.

​

Per candidarsi è necessario compilare il modulo di domanda che si trova nella sezione “Bandi ed Avvisi Pubblici – Altri bandi e avvisi pubblici” del sito istituzionale del Comune di Pordenone o presso l’Ufficio Informagiovani in piazzetta San Marco (aperto da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12.45, telefono 0434.392624 – 0434.392537).

La domanda andrà presentata entro le ore 12.45 di lunedì 15 luglio 2024, con le seguenti modalità: consegnata a mano presso l’Ufficio Informagiovani o allegata via e-mail all’indirizzo [email protected] . Per info: Ufficio Politiche giovanili (e-mail: [email protected] e 0434.392344 – 0434.392656).

​

Possono presentare domanda anche quei giovani inoccupati, disoccupati e non inseriti in percorsi formativi che percepiscono Assegno di Inclusione o sono titolari di indennità di sostegno al reddito NASPI e DIS-COLL.

​