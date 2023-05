PORDENONE – Sono aperte le iscrizioni alla 30ª Italian Baja, in programma dal 6 al 9 luglio prossimi con base all’Interporto di Pordenone e percorso di gara sui greti di Meduna, Cosa e Tagliamento.

Tracciato con qualche variazione rispetto allo scorso anno, ma senza alterare la classica struttura con un breve prologo il venerdì e due tappe lunghe con un settore selettivo di oltre 140 km da ripetere due volte il sabato e una la domenica. Non sarà però un’edizione come le altre.

Non può esserlo per il semplice motivo che sei lustri di storia meritano una celebrazione come si deve, ricordando il passato senza indugiare troppo nella nostalgia, guardando avanti con l’ottimismo e la determinazione che hanno sempre caratterizzato l’attività del Fuoristrada Club 4×4 Pordenone.

In trent’anni sono cambiate tantissime cose, sono cambiati i protagonisti in corsa e una molteplicità di fattori, ma a ben guardare non è cambiato il timone di comando né lo scenario di gara che è sempre sui greti del Friuli occidentale.

Al vertice del Fuoristrada Club c’è Andrea Vignola nei panni di presidente, mentre lo skipper dell’evento, per usare un termine marinaresco, è sempre Mauro Tavella, comandante e ispiratore di ogni scelta di rotta.

Loro due erano assieme anche all’inizio dell’avventura, quell’ormai lontano 1993 quando il primo Italian Baja nacque da una discreta esperienza di gare di orientamento notturno ed endurance 4×4 e si candidò subito nientemeno che alla Coppa del Mondo Fia Tout Terrain.

Come un imprimatur, la vittoria del “dakariano” Edi Orioli su 13 partenti segnò l’inizio di una sfida senza paura di niente e di nessuno, ma di rispetto per tutti. Pronta oggi come allora a offrire spettacolo e divertimento agli appassionati, selezione e gloria a concorrenti da ogni parte del globo, nonostante le incertezze del quadro internazionale e le difficoltà dell’attuale congiuntura economica.

L’appuntamento all’Interporto di Pordenone fissato a giovedì 6 luglio per l’inizio delle operazioni.