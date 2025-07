Giornalisti: Figec-Cisal, Parlamento lavori a riforma informazione

FVG – “Il Parlamento cerchi l’unanimità anche nella redazione e approvazione di una riforma dell’informazione, che ne definisca il giusto valore con regole chiare. Va fatta chiarezza anche sull’Intelligenza artificiale, che annulla il lavoro di chi quotidianamente scrive rispettando la deontologia, mentre algoritmi famelici divorano i loro articoli in spregio al diritto d’autore. È doveroso ricordare i giornalisti morti ma è ancora necessario e urgente garantire dignità ai professionisti che vi dedicano la vita. Così si difende il giornalismo libero e plurale”. Lo chiede Andrea Bulgarelli, coordinatore per il Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Giornalismo Editoria e Comunicazione (Figec-Cisal), dopo che la Camera ha dato via libera alla Giornata in memoria dei giornalisti uccisi.

“La Camera ha trovato unità e condivisione nel ricordare chi non c’è più per aver perso la vita per l’informazione e la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi – sottolinea Bulgarelli – sancisce una volta per tutte il rispetto e la riconoscenza verso i colleghi caduti nello svolgimento della loro professione. Il giusto riconoscimento del valore delle colleghe e dei colleghi deceduti per dare voce ai più deboli, per raccontare le guerre, le mafie e molto altro è la misura dell’importanza che il giornalismo ha avuto, ha e deve avere per la democrazia del nostro Paese”.

Celebrare chi non c’è più è fondamentale e, come hanno giustamente affermato il presidente della Figec Cisal, Lorenzo Del Boca e il segretario generale, Carlo Parisi, “non va dimenticato il sacrificio dei tanti giornalisti uccisi nell’adempimento del loro dovere di garantire un’informazione libera, trasparente e pluralista”.