Approvato il progetto esecutivo del parcheggio di via Marco Polo

PORDENONE – ​È stato approvato dalla Giunta il progetto esecutivo del parcheggio temporaneo di via Marco Polo a Pordenone, assieme alla sua futura gestione della sosta a pagamento.

Il progetto si inserisce nel più ampio contesto di riqualificazione del cosiddetto quadrante Molinari, comprendente l’area dell’ex Fiera in cui sorgerà il Polo Young, l’ex Provveditorato che ospiterà presto il comando della Polizia Locale, l’ex Casermaggio attualmente in recupero, via Matteotti con nuovi marciapiedi e pista ciclabile, e l’area antistante a Cinemazero con il nuovo padiglione Centro Studi in fase di ultimazione.​

A breve sarà completata questa ampia e moderna Sala polifunzionale che sorge sul piazzale di Cinemazero.

​Pertanto il parcheggio a raso di via Marco Polo, che sarà realizzato sull’area di proprietà del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, andrà a compensare con 25 nuovi stalli i parcheggi rimossi da piazza Maestri del Lavoro.

La futura gestione della sosta a 0,80 centesimi/ora sarà affidata a GSM.

​Tale parcheggio verrà completato entro fine anno e garantirà un ulteriore respiro per la sosta di residenti.

