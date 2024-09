Arpa Fvg celebra il legame tra ambiente e letteratura a Pordenonelegge

PORDENONE – ARPA FVG, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli

Venezia Giulia prosegue la sua rassegna di appuntamenti che celebrano i 25 anni di attività, iniziata ad aprile a Trieste con una tre giorni ricca di appuntamenti.

Il mese di settembre vede l’agenzia regionale organizzare la Giornata della Trasparenza – l’appuntamento annuale per incontrare pubblico, cittadini e stakeholder con cui condividere progetti e percorsi e far conoscere l’impegno profuso nella tutela dell’ambiente – nel contesto

della rassegna letteraria Pordenonelegge, che festeggia anch’essa 25 anni.

Un’importante coincidenza che

invita a riflettere sul legame tra ambiente a letteratura, due mondi apparentemente lontani, ma con dei punti di contatto non trascurabili: se dal punto di vista tecnico descrivere l’ambiente consiste nell’osservare l’esistente e rappresentarlo attraverso una scala di valori per assicurare condizioni di vita sostenibili per l’oggi e il domani, in campo letterario si crea un’immagine duratura dell’ambiente attraverso le parole, cercando di catturare la sua essenza per preservarla per le generazioni future. Ed è questa tensione al futuro che ARPA FVG vuole rappresentare a Pordenonelegge, a partire dal racconto della propria storia.

Durante la kermesse, ARPA FVG ha il piacere di accogliere il pubblico presso il suo stand antistante Palazzo Badini, in via Mazzini 2, presso il quale sarà allestito un percorso che racconta come sia cambiata la sensibilità nei confronti dell’ambiente nel tempo, a partire dall’800, quando l’ambiente era considerata una risorsa da sfruttare, fino ad oggi, con l’ambiente considerato come risorsa da tutelare. A tutti gli ospiti verrà regalato un segnalibro con alcune frasi di celebri autori che hanno manifestato una particolare sensibilità nei confronti

dell’ambiente.

Educazione ambientale per il futuro

Oltre al suo presidio “fisso” durante tutti i giorni della manifestazione, ARPA FVG è protagonista anche di una serie di iniziative educative presso la Biblioteca Civica di Pordenone (Sala Incontri Teresina Degan).

Proprio qui, il 18 settembre saranno organizzati incontri di educazione ambientale per le scuole primarie, seguiti il 19 settembre da attività dedicate alle scuole secondarie. Questi incontri sono progettati per sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza della sostenibilità ambientale, attraverso la conoscenza scientifica e il coinvolgimento emotivo, illustrando come la scienza ambientale possa essere integrata nella vita quotidiana per garantire un futuro più sostenibile.

Dialogo tra scienza e letteratura

In aggiunta, il 20 settembre alle ore 19.00 presso lo spazio Gabelli (Scuole Gabelli), ARPA FVG sarà il partner principale della presentazione del libro “Sulle Alpi. Un viaggio sentimentale” di Daniele Zovi. Un

incontro che vuole nuovamente sottolineare il rapporto sinergico tra il mondo letterario e quello scientifico, un dialogo tra discipline che mostra come la narrativa e la scienza possano unirsi per raccontare la

storia del nostro ambiente in modi che risuonano profondamente con il pubblico.

25 anni di impegno ambientale

La partecipazione a Pordenonelegge rappresenta un’opportunità per ARPA FVG per riflettere sul lavoro svolto in tutti questi anni, partendo proprio dal racconto della propria storia fino a riaffermare l’attenzione dell’Agenzia alla sostenibilità ambientale, in linea con l’impegno “Da 25 anni diamo valore al futuro”.

Cappello sotto al quale è stato pensato l’intero programma di eventi che celebrano il 25° anniversario dell’agenzia regionale e che proseguirà con i seguenti appuntamenti:

– Dal 5 al 13 ottobre: Info point ARPA FVG presso Barcolana (Trieste)

– 12 e 13 ottobre: stand ARPA FVG presso Filo Dei Sapori (Tolmezzo)

– 30 ottobre: serata concerto “Ambiente in musica, scenari e tendenze di un ambiente che cambia: 25

anni di ARPA FVG” presso Teatro Giovanni da Udine (Udine)

– 31 ottobre: “25 anni di ARPA FVG: il nuovo RSA 2024” presso la Sala di rappresentanza della Regione

FVG, piazza Unità d’Italia (Trieste)

– 29-30 novembre, 1 dicembre: Educazione Ambientale in occasione di Telethon (Udine)

Per maggiori informazioni, visitare il sito web di ARPA FVG all’indirizzo https://www.arpa.fvg.it/