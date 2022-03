Arriva Pordenonelive, il 16 luglio Fabri Fibra in città

PORDENONE – Fabri Fibra a luglio a Pordenone.

Quest’estate arriva PordenoneLive, nuova grande rassegna con alcuni dei migliori nomi della scena pop e rap italiana. Obiettivo: fornire un programma di grandi concerti per un pubblico giovane.

Il primo ospite è Fabri Fibra, il 16 luglio (biglietti su Ticketone dalle 14.00 di mercoledì 2 marzo. Info e punti vendita su www.azalea.it). “Gli altri – sottolinea l’assessore alla Cultura Alberto Parigi -saranno svelati prossimamente. PordenoneLive si unisce alle altre grandi rassegne quali Pordenonebluesfestival, Musicinvillage, Jazzinsieme e scenasonica e altri concerti di richiamo nazionale e internazionale”.

Coinvolgiamo così negli eventi e nella vita della città – aggiunge – anche i giovani e i giovanissimi, come ci eravamo proposti. Pordenone diventa ancora di più punto di riferimento in grado di attrarre pubblico da fuori e dare una mano all’economia e al turismo locale”.

“Riprendiamoci lo spazio – sottolinea il sindaco Alessandro Ciriani – e il gusto di una Pordenone viva. Dopo due anni di pandemia, stiamo riunendo le forze di tutte le centrali culturali della città per vivere un 2022 denso di appuntamenti e iniziative. Si metteranno in gioco tutti: ogni realtà collaborerà per mettere la propria energia (e anche le risorse economiche) al servizio di Pordenone. Torneranno i concerti live. Il primo a uscire con il suo concerto é Fibra. Ma ci sarà ancora di piú”.