Ascoltare, Leggere, Crescere, editoria religiosa dal 23 settembre

PORDENONE – Tutto pronto per la XVI edizioni dell’evento culturale “Ascoltare, Leggere, Crescere” rassegna d’incontri con l’editoria religiosa che si svolgerà dal 23 settembre all’8 ottobre a Pordenone ed in altre località del Friuli Venezia Giulia. Anche quest’anno la manifestazione si svilupperà tra appuntamenti sul territorio e video-incontri che saranno trasmessi in tv da 25 emittenti del Consorzio CoRaLLo della CEI. Anteprima a Pordenone con i giornalisti della Sala Stampa Vaticana. Nel fitto cartellone, anche eventi nei capoluoghi regionali e poi grandi temi e protagonisti.

Sabato 10 settembre all’Auditorium del Centro Diocesano Attività Pastorali della Curia Vescovile di Pordenone, anteprima della rassegna con il convegno dal titolo “Il mondo della cultura e dell’informazione religiosa: seminario con i protagonisti del settore”. L’evento sarà rivolto a tutti i giornalisti del Triveneto e vedrà la presenza di importanti firme della carta stampata e della tv. Attesa un delegazione di 30 giornalisti internazionali accreditati presso la Sala Stampa Vaticana e membri della stampa estera che per l’occasione visiteranno Pordenone ed altre località friulane oltre a realtà d’eccellenza come Electrolux Professional e il Polo Tecnologico di Pordenone. La delegazione sarà guidata dal professor don Giuseppe Costa sdb, già direttore della Libreria Editrice Vaticana.

Nel ricco programma della kermesse, spiccano a Pordenone gli incontri su tematiche di carattere economico, tra passato, presente e futuro. Doppio appuntamento in collaborazione con il Corso di Laurea “Banca e Finanza” dell’Università degli Studi di Udine. Sir Ronald Cohen sarà tra i protagonista di un convengo dedicato alle missione delle fondazioni tra capitale umano e filantropia delle idee. Preminente filantropo internazionale e innovatore sociale, venture capitalist, investitore in private equity, tra gli altri presidente del Global Steering Group for Impact Investment (GSG) al motto ‘Do Good, Do Well’ Cohen sta portando avanti la rivoluzione dell’ ‘impatto globale’.

Interverranno anche i presidenti delle più importanti fondazioni del Triveneto come Tiziana Benussi di Fondazione CRTrieste, Alberto Bergamin di Fondazione CaRiGo, Luigi Garofalo di Fondazione Cassamarca e Giuseppe Morandini della Fondazione Friuli insieme ad Andrea Landi già Presidente di Fondazione Modena e il senatore Giuseppe Guzzetti, già Presidente dell’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa. Si parlerà invece di denaro nelle tre religioni monoteiste – cristiana, ebraica e mussulmana – in un secondo panel insieme a Leonardo Becchetti, professore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Claudio Procaccia del Centro Cardinal Bea dell’Università Gregoriana e Valentino Cattelan, docente presso la Saudi-Spanish Center for Islamic Economics and Finance della IE Business School di Madrid.

Nella bella cornice della tenuta di Vistoria (Sacile), Paolo Fresco, alias Mr. Globalization – autore con Enrico Lo Buono dell’omonimo libro edito da La Nave di Teseo (2020) – racconterà invece la sua storia manageriale e come portò il sogno americano in FIAT. Dopo aver lavorato nella controllata italiana di General Electric e divenuto nel 1991 vice chairman della casa madre a New York, Fresco nel 1998 rientra in Italia per assumere la presidenza della FIAT che terrà fino al 2003 – anno di morte dell’Avvocato – contribuendo a cambiare radicalmente il volto del capitalismo industriale del nostro paese.

Come ricordato nel libro, Fresco è stato protagonista di feroci contrattazioni per il petrolio in Arabia Saudita, dell’acquisizione della Olivetti, delle trattative con i Lloyd’s di Londra, di licenziamenti dolorosi e grandi rivoluzioni. Tutte conquiste che lo hanno portato ai vertici mondiali e gli sono valse il soprannome di ‘Signor Globalizzazione’, perché capace di intuire tra i primi le nuove dinamiche dell’economia internazionale.

Per le presentazioni librarie, Marcello Pera senatore e Presidente emerito del Senato della Repubblica, sarò ospite in qualità di accademico e filosofo per presentare in anteprima il suo ultimo libro dedicato ad Agostino “Lo sguardo della caduta” edito da Morcelliana, in uscita il prossimo novembre.

Anche nel 2022 la rassegna farà tappa fuori provincia con diversi appuntamenti. A Trieste in una tavola rotonda promossa insieme alla Diocesi tergestina, saranno ospiti tra gli altri Chiara Cardoletti, rappresentante UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino e padre Fabio Baggio, della Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede per parlare di rotta balcanica e rifugiati, tra verità e falsi miti.