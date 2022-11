Asd Equipe, attività motoria a ogni livello

PORDENONE – L’ASD Equipe si trova nel complesso dell’ex-fiera, palazzetto ora intitolato a “Gino Rossi” all’interno del quale ci sono molte associazioni, tra cui questa, che dal 1987 anno di nascita promuove l’attività motoria a tutti i livelli, dai più piccoli con l’atletica leggera ai più grandicelli con varie forme di educazione al movimento.

“Per quali motivi – dicono – dovresti scegliere di venire qui: per la facilità di raggiungere l’impianto che si trova in centro a Pordenone; per la professionalità che ti viene offerta, siamo tutti insegnanti di educazione fisica o esperti in varie discipline con tanta passione e voglia di trasferirla a voi. Allenarsi è il modo migliore per mantenersi attivi e in forma, e per evitare problemi futuri”.

Chi si allena costantemente e ha un’alimentazione regolare e salutare ha più probabilità di avere una vita sana e vivere più a lungo rispetto a chi ha una vita sedentaria.

Inoltre praticare sport è un buon modo per eliminare lo stress dovuto alla vita frenetica di tutti i giorni. L’attività fisica di natura sportiva, ha effetti benefici su tutto l’organismo, migliora la circolazione, il benessere mentale rinforza lo scheletro e la muscolatura ed aiuta a mantenersi in perfetta forma ed in buona salute.

Utile per i giovani, i bambini ed i ragazzi in crescita, lo sport viene adottato anche nella terza età, una valida risorsa per mantenere le articolazioni in attività e favorire le funzioni cardiache e respiratorie;infine ma non ultimo, essendo noi una associazione senza fine di lucro possiamo praticare per gli associati degli abbonamenti vantaggiosi (informati presso il nostro sito troverai tutte le informazioni utili).