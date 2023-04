Associazione Sos-Fvg, Federico Stelè presidente

PORDENONE – Domenica 16 aprile presso la sede dell’Associazione SoS-Fvg a Pordenone si sono tenute le elezioni per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per il prossimo quadriennio.

SOS FVG OdV (Organizzazione di Volontariato) è nata nel 2019 con l’obiettivo di creare un ambiente nel quale volontari provenienti da diverse esperienze precedenti possano collaborare ed accrescere le proprie competenze a vantaggio della popolazione.

Le attività prestate dall’Associazione spaziano dalla sicurezza sulle piste da sci, per prevenire gli infortuni, al soccorso, quando il comportamento imprudente di alcuni sciatori li porti ad infortunarsi.

Per questi servizi, oltre all’assistenza a manifestazioni sportive amatoriali e professionistiche, SOS FVG può avvalersi dell’esperienza ultra quarantennale maturata da molti suoi membri in precedenti associazioni, con figure professionali riconosciute ed inquadrate dalla L.R. N. 2 del 16/01/2002.

Inoltre, in SOS FVG sono attivi gli istruttori che collaborano con il Collegio Regionale degli operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle piste da sci nella formazione dei nuovi colleghi.

Il neo eletto Consiglio Direttivo è così composto:

Presidente: Federico Stelè

Vice Presidente: Fabrizio Pazzaglia

Consiglieri: Cristina Dori, Andrea Grizzo e Massimo Gentile

Il gruppo di lavoro avrà il compito di proseguire con continuità il lavoro del Presidente uscente Giorgio Geremia e della sua squadra.

Per rafforzare questa idea di prosecuzione, l’ex Presidente continuerà a dare supporto al nuovo direttivo.