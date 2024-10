Bar Ariston, i 40 anni di attività festeggiati da tanti amici

PORDENONE – “Un simposio per ricordare 40anni di attività ininterrotta del bar Ariston di piazzetta Nino Bixio a Pordenone, gestito con professionalità da Daniele Meneghel e la moglie Raffaella Paladin (nella foto di apertura e sotto con i collaboratori).

Clienti affezionati, amici ma anche buongustai, si sono raccolti oggi attorno al locale per brindare assieme ai titolari e festeggiare questo importante traguardo.

La loro attività comincia nel 1984 quando, proprio di fronte all’attuale esercizio, aprono un bar con il supporto prezioso di Luciana Cescon, mamma di Raffaella.



In pochi anni l’Ariston diventa un punto di riferimento per una clientela esigente e che proviene da ogni luogo per degustare i prodotti preparati con cura da Daniele. E così che il locale si specializza, in modo particolare, sulla degustazione di formaggi italiani ed europei che Daniele (anche sommelier) sa abbinare a vini pregiati del territorio e non solo.

«La ricerca dell’eccellenza dei prodotti alimentari è stata certamente la formula del successo dell’Ariston» ha detto con orgoglio Daniele.

