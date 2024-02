Basket: HORM Pordenone sconfitta in trasferta con Gardonese

La Horm SBP torna a casa con una sconfitta dalla trasferta bresciana al termine di un incontro che per intensità in campo e clima sugli spalti aveva il sapore dei playoff. Non ci sono drammi da fare, anche perché la squadra ha fatto la partita che doveva fare e finché le risorse fisiche non sono venute meno, i ragazzi sono stati in partita e per larghi tratti di gara ne hanno avuto anche in mano l’inerzia. La fisicità dei bresciani, alla lunga, è stato il fattore determinante e la limitazione di Mozzi per falli ha accentuato il divario sotto questo profilo, in particolare per quel che concerne la protezione dell’area in termini di aiuti e rimbalzi. Ora i ragazzi torneranno ad allenarsi per preparare il prossimo importantissimo incontro con Monfalcone e, al contempo, con gradualità, si andrà a mettere benzina nelle gambe in vista della seconda fase.

Gardonese – Horm SBP 88-78 (22-33; 43-50; 63-61)

Gardonese – Morigi ne, Markus 12, Davico 25, Poli 3, Facchini ne, Dalcò 6, Grasso ne, Motta 14, Olivieri 6, Basso 7, Graziano 15, Airaghi ne. All. D. Peruchetti TL 19/27 – 2PT 24-44 – 3PT 7-22 – Rimbalzi 38 (28-10), Assist 17, palle perse 15, palle recuperate 13

Horm SBP – Farina 20, Michelin 4, Agalliu NE, Cardazzo 8, Cagnoni 3, Venaruzzo 8, Tonut 6, Mandic 9, Venuto 4, Varuzza 8, Mozzi 8, Biasutti ne. All. M. Milli, Vice all. R. Puntin TL 16/20 – 2PT 16-36 – 3PT 10/33 – Rimbalzi 30 (21-9), Assist 14, palle perse 15, palle recuperate 5

Arbitri: N. Cotugno di Udine e L. Pallaoro di Trento