Città Fiera, venerdì 3 maggio primo contest Game of Skate

UDINE – Venerdì 3 maggio a Città Fiera primo appuntamento con il contest Game of Skate, organizzato da Blue Tomato nella galleria al piano terra. Free drink e omaggi a partire dalle ore 16.00. Inizio contest Game of Skate dalle ore 18.00.

L’iscrizione all’evento e gratuita con la semplice sottoscrizione di un modulo di partecipazione. La competizione è aperta a tutti, sia principianti che esperti. Basta avere uno skateboard! Molti premi in palio per i migliori e omaggi per tutti i partecipanti.

La sfida Game of S.k.a.t.e. consiste nel far accumulare allo skater avversario tutte le lettere che compongono, per l’appunto, la parola “SKATE”.

Il primo skater esegue un trick e tutti gli altri lo devono rifare; nel caso in cui il trick non venga eseguito o ci sia un errore, lo skater riceve una lettera. La prima lettera è “S”, la seconda è “K”, e così via fino a comporre la parola “SKATE”; a quel punto il partecipante è fuori dal gioco.

Quando è di nuovo il turno del primo skater, questo prova un nuovo trick, se lo chiude l’intero processo si ripete; nel caso non chiudesse il trick o tutti riuscissero a replicarlo, sarà lo skater successivo a proporre il trick da copiare. Quando ad uno skater mancherà solo la lettera “E” per completare la parola e perdere, solo in quel caso avrà la possibilità di provare il trick per due volte.