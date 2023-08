Basketball “In” Pordenone, il 21 settembre primo trofeo Burger King

PORDENONE – Una bella … novità nell’estate cestistica dell’Associazione Che Spettacolo, sempre attiva nell’offrire agli appassionati di pallacanestro tanta qualità a livello di eventi e di nomi coinvolti.

Questa volta, il format è quello di Basketball “In”… e, dopo la prima edizione che si è tenuta a Jesolo, sarà la volta di un altro palcoscenico prestigioso della Regione Friuli Venezia Giulia: grazie al fondamentale aiuto organizzativo di Stefano “Bibi” Boscariol ed al contributo del partner Burger King Pordenone, il giorno 21 settembre al PalaCrisafulli di Pordenone (Via F.lli Rosselli) si terrà infatti l’amichevole fra le Eagles Cividale ed il KK Rijeka, team che milita nella prima serie croata.

Palla a due alle ore 20.00 con ingresso gratuito e gara trasmessa anche in diretta sul profilo Facebook @chespettacolo, oltre che in differita su TeleFriuli. Il match sarà oltretutto seguito a livello statistico da statbasket.it e l’evento assegnerà, al team vincitore, il Primo Trofeo Burger King Pordenone – King Drive.

Stefano Boscariol, che con il suo entusiasmo travolgente si è occupato di portare avanti l’evento, dice la sua: “Per quanto mi riguarda sono contento di essere riuscito, grazie ovviamente all’interessamento di Massimo, a portare quest’iniziativa a Pordenone. C’è tanta fame di basket da noi e sono certo che se riuscissimo a fare ancora un passetto avanti a livello di categoria, portare due-tremila persone al Forum non sarebbe di certo un problema.

E’ certamente un’occasione per rinforzare ulteriormente il legame di Burger King Pordenone con il fattore “basket” nella nostra città, visto che l’azienda già sponsorizza il Sistema Basket che militerà in B Interregionale, e oltretutto ci sarà la possibilità di vedere della pallacanestro di alto livello con formazioni che staranno strutturando gli ultimi accorgimenti per debuttare in campionato una decina di giorni dopo.

Spero che Basketball “In” Pordenone sia solamente la prima di una lunga serie di iniziative, devo ringraziare lo sponsor Burger King Pordenone per l’appoggio e vorrei che tutto questo servisse da sprone per cercare di concretizzare le collaborazioni fra le differenti realtà che ci sono nella nostra città”.

“Che cosa dire di più – così Massimo Piubello, Presidente dell’Associazione Che Spettacolo, organizzatrice dell’evento – se non che il travolgente entusiasmo di “Bibi” è stato fondamentale per la riuscita organizzativa di questo match. Aggiungiamo nella nostra estate un incontro al format Basketball “In”… e non possiamo che esserne felici.

Pordenone è una piazza storica per la pallacanestro ed abbiamo fatto più di qualche cosa proprio qui: siamo contenti di proseguire questa tradizione, questa volta inaugurando il Primo Trofeo Burger King Pordenone, azienda che dobbiamo solamente ringraziare per l’apporto e per la possibilità che ci ha dato.

Detto questo, siamo davvero elettrizzati per questo evento e per una cornice come il Forum di Pordenone: Cividale e Rijeka sono due formazioni di assoluto livello che garantiranno la qualità dello spettacolo e invitiamo più persone possibili a venire al palasport pordenonese, l’ingresso gratuito è uno sprone proprio a riempire l’impianto e ad arricchire ulteriormente l’estate cestistica del Friuli Venezia Giulia”.

Il Primo Trofeo Burger King Pordenone – Basketball “In” Pordenone è compiutamente presentato online all’indirizzo web https://www.chespettacolo.info/basketball- in-pordenone-1-trofeo-burger-king/