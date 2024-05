Numerosi eventi collaterali alla mostra “100 Volte Bottecchia”

PORDENONE – Avrà luogo venerdì 17 maggio 2024 alle 11.30 in Sala Consiliare in Comune a Pordenone la conferenza stampa dedicata al Centenario della vittoria del Tour de France di Ottavio Bottecchia e ai numerosi eventi che si svolgeranno da qui fino a settembre per celebrare tale importante ricorrenza.

​

Alla conferenza interverranno l’assessore alla cultura Alberto Parigi, l’assessore allo sport Walter De Bortoli e le diverse associazioni coinvolte nella serie di eventi collaterali che si svolgeranno nei prossimi mesi in città: Associazione Culturale Ottavio Bottecchia, ASD Amici della Pista, Ciclistica Ottavio Bottecchia, SOMSI e FIAB Pordenone.

​

Domenica 12 maggio è stata inaugurata a Palazzo Gregoris la mostra “100 Volte Bottecchia” che si concluderà il 9 giugno. Gran parte degli eventi in programma si terranno tra il 7 e il 9 giugno. Poi, a settembre, si svolgeranno un convegno sportivo, un concorso con le scuole e la realizzazione di uno spettacolo teatrale su Bottecchia sempre per le scuole.

Condividi