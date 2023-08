I 60 anni del Gs Caneva, vivaio di campioni e di cittadini

PORDENONE – Sono state presentate in una conferenza stampa svoltasi in CCIAA di Pordenone – Udine le iniziative organizzate per celebrare il 60° anniversario del GS Caneva Gottardo Giochi, sodalizio sportivo attivo dal 1963 nel ciclismo agonistico con oltre 3300 vittorie, 9 i titoli mondiali, 4 Campionati Europei, 2 titoli Panamericani, 9 i titoli nazionali a squadre, 3 Coppa Italia, 3 Giri d’Italia per dilettanti, 97 le maglie tricolori e un centinaio quelle azzurre, poi le medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo, i record mondiali, gli innumerevoli titoli regionali.

Iniziative, è stato detto, patrocinate e con il contributo del Comune di Caneva e il sostegno di ConCentro, l’azienda speciale camerale – per stimolare un dibattito sui temi dell’associazionismo, della mobilità sostenibile, della consapevolezza sociale e un momento di convivialità con appassionati di ciclismo. Cinque le manifestazioni in programma, suddivise in quattro giornate (vedi sotto il dettaglio).

L’amministratore unico di ConCentro, Silvano Pascolo, ha elogiato l’attività sportiva e sociale del GS Caneva, «vivaio di campioni ma soprattutto di cittadini» – ha detto – e il valore della collaborazione estremamente positiva instauratasi da diverso tempo con il Comune di Caneva «che dimostra, semmai ve ne fosse stata ancora necessità, il valore delle sinergie che si traduce in ottimi risultati che vanno al di là degli interessi di tutti, a esclusivo beneficio della collettività».

Dino Salatin, sindaco di Caneva, ha illustrato brevemente le quattro serate, il valore sociale che le contraddistingue e sottolineato come da sessant’anni il GS porti sempre con sé nel proprio nome il riferimento al territorio consentendone così la riconoscibilità in Italia e all’estero.

«Desidero inoltre porre l’accento sulla visione sociale e l’educazione allo sport – ha aggiunto – poiché in seno al GS esiste, per esempio, un progetto che non nasce per creare futuri campioni ma per consentire loro di comprendere davvero cosa significa andare in bicicletta, per la strada. Un modo, aggiungo, per mettere in sicurezza i ragazzi e insegnar loro la mobilità sostenibile. Poi è chiaro che se esce un campione va benissimo, ma non è per questo che è stato concepito. Una progettualità che andrà sviluppandosi in 60 mesi, tanti sono gli anni di questo GS».

Michele Biz, Presidente del GS Caneva, che ha ringraziato ConCentro, il Comune e chi all’interno dell’Associazione ha promosso e organizzato un anniversario così strutturato – il VP Elio Santin, in particolare – ha spiegato che «la festa è il pretesto per dettare l’agenda degli anni a venire, è un anniversario che guarda soprattutto al futuro: organizzare una gara di abilità riservata ai bambini non su strada, infatti, la dice lunga rispetto a quello che è il nostro spirito. Lo abbiamo deciso dopo un lungo percorso intrapreso nella scuola primaria del distretto di Caneva e Polcenigo incontrando tutti i bambini facendo educazione non solo all’utilizzo della bicicletta.

Lo sport, nella nostra festa, tramite i racconti di chi interverrà, farà da legame a delle vicende personali con una certa profondità. Una manifestazione rivolta anche all’esterno per far comprendere il dovere che una associazione sportiva ha per essere al passo coi tempi e un occhio di riguardo nei confronti del futuro delle nostre generazioni.

Programma

30 agosto 2023 – ore 21:00

Dibattito “L’Associazione sportiva: un modello di Social Business”

moderatore: Emiliano Neri – responsabile marketing e comunicazione Bici.PRO

Ospite: Giuseppe Torluccio – vicepresidente Fondazione Yunus

Ospite: Cristina Amirante – assessore regionale alle infrastrutture e territorio

Ospite: Dino Salatin – sindaco del Comune di Caneva

Ospite: siamo in attesa di conferma da un imprenditore del territorio

31 agosto 2023 – ore 18:00

Apicross Challenge – Gara di abilità riservata alla categoria Giovanissimi

Prova di Short Track su percorso sterrato

01 settembre 2023 – ore 20:00

Però, i gialloneri…!

Una serata indimenticabile dove le Vecchie Glorie incontreranno i gialloneri di oggi, gli appassionati

di ciclismo e tutti gli sportivi che condividono la nostra passione. Un ritrovo di amici per brindare alle nostre nozze di diamante con la bicicletta.

Conduce: Flavia Bisaro

Interviste: Alessandro Mezzena Lona

Musica: Enrico Salvador

02 settembre 2023 – ore 10:00

Bimbinbici

Pedalata turistica riservata ai bambini della scuola primaria e alle loro famiglie.

L’itinerario si svolgerà nel Comune di Caneva su percorso accessibile a tutti. Partenza e arrivo nel

Parco di Villa Frova.

Collaborazione: Comune di Caneva

Partner: FIAB

– ore 16:30

Alto Livenza Festival, ponti e luoghi tra confini musicali

Musica in bicicletta

Partner: Associazione Culturale Alto Liventina

Collaborazione: Comune di Caneva