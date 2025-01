Befane, falò ed Epifania a Pordenone

PORDENONE – L’Epifania tutte le feste si porta via, recita l’adagio popolare. Nel frattempo però in città fervono i preparativi per celebrare le tradizioni legate all’inizio dell’anno.

Domenica 5 gennaio si terrà il Panevin di Villanova presso il Centro sportivo comunale A. Lupieri, evento organizzato dalla Festa in Piassa. Alle 19.00 ci sarà l’apertura del chiosco con specialità gastronomiche e bar, alle 19.45 avrà inizio la tradizionale fiaccolata lungo le vie del quartiere e, a seguire, la tanto attesa accensione del falò.

A tenere tutti col fiato sospeso ci penserà lo spettacolo di circo acrobatico del Duo Mamè. E a tutti i bambini la befana in persona consegnerà dei bellissimi regali. Il ricavato della serata sarà devoluto al comprensorio scolastico Pordenone Sud.

Un’altra occasione per trascorrere in allegria la notte dell’Epifania è rappresentata dal tradizionale Mega Pan e Vin della Comina, organizzato dall’Opera Sacra Famiglia e dall’Associazione Panorama presso il Villaggio del Fanciullo. Da quale parte andrà il fumo e quali saranno i pronostici per il nuovo anno? Lo si scoprirà alle ore 20.00 con l’accensione del grande falò, accompagnato dalle immancabili filastrocche che salutano la fine delle feste, da tanta musica, pinsa e vin brulè.

Lunedì 6 gennaio i festeggiamenti continuano. Nella mattinata dell’Epifania si terrà la Befana del Vigile, evento organizzato sin dagli anni ’50 dal Vespa Club Pordenone che, grazie ai suoi centauri, provvederà alla tradizionale consegna di doni agli agenti della Polizia Locale del comando di Pordenone e Cordenons, per ringraziarli del lavoro svolto durante l’anno a servizio dei cittadini.

Alle 9.30 i partecipanti si raduneranno in piazza della Motta a Pordenone, alle 10.00 partiranno alla volta del Municipio di Cordenons per offrire i loro presenti ai Vigili di Cordenons, per tornare poi a Pordenone e, alle 11.30 consegnare i doni in piazzetta Cavour, davanti a cittadini e curiosi. La carovana di Vespe sfilerà infine lungo Corso Vittorio Emanuele II per poi ritornare in piazzetta Cavour, dove si terrà una bicchierata con tutti partecipanti.

Per consentire il passaggio della sfilata di Vespe, sono stati instituiti il divieto di sosta con rimozione dalle 10.00 alle 11.30 in Corso Vittorio Emanuele II (lato ex Caffè Nuovo) per tutti i veicoli e la sospensione temporanea della circolazione limitatamente al passaggio della sfilata tra le 9.45 e le 12.30 in via della Santissima (fronte Ristorante al Lido), piazza della Motta, via dei Molini, piazza Giustiniano, via Riviera del Pordenone, viale Dante, via Colonna, via San Valentino, via Piave e, al rientro dal comune di Cordenons, via Piave, via San Valentino, via Fontane, via Molinari, piazza Duca d’Aosta, viale Marconi, via XXX Aprile, Corso Garibaldi (contro senso di marcia), piazza Cavour (con breve sosta) e Corso Vittorio Emanuele II fino alla Loggia del Municipio.

Nel pomeriggio dell’Epifania la Befana vien… giù dal Campanile di San Marco, una tradizione divertente dedicata ai bambini di tutte le età. Per celebrare l’arrivo della vecchina sulla scopa, alle 15.30 i Vigili del Fuoco di Pordenone la caleranno dal campanile del Duomo di San Marco, facendole attraversare in volo tutta la piazzetta. Qui la befana distribuirà dolci e caramelle ai più piccoli. L’evento sarà accompagnato dalla musica della scuola di SiNota con un live dello “Junior Clarinette ensemble”.