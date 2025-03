Venerdì 28 Lorenza Stroppa presenta l’ultimo libro nella sua Pordenone

PORDENONE – Venerdì 28 marzo, alle 20.45, nell’ambito di Dedica Incontra, a Pordenone, nel convento di San Francesco, è in programma la presentazione del nuovo romanzo della scrittrice pordenonese Lorenza Stroppa, dal titolo “La cassetta delle lettere per i cari estinti”, edito da Mondadori.L’evento, a ingresso libero, offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire questa intensa e toccante storia insieme all’autrice, in dialogo con la scrittrice Antonella Sbuelz.

La serata sarà arricchita dalle letture di Silvia Corelli, che darà voce ad alcuni dei momenti più significativi del romanzo.

L’incontro è promosso con il patrocinio del Comune di Pordenone – Pordenone 2027, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia ed è organizzato dall’associazione culturale Thesis in collaborazione con Note a margine, Arci Pelago – Circolo Arci Cordenons, Media Naonis, Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, Associazioni familiari Alzheimer e Pordenone e Quo Vadis? La libreria del viaggiatore.

Il romanzo, definito dal prof-scrittore Enrico Galiano come “una carezza per chi resta e un ponte verso chi manca”, affronta con delicatezza e poesia il tema del lutto e della memoria.

Protagonista della storia è Arturo, un insegnante di storia dell’arte capace di intuire l’invisibile e dare nuova vita a ciò che sembra destinato a perdersi. Con la sua creatività e il suo sguardo curioso, aiuta i ragazzi a superare le difficoltà e, nella vita di tutti i giorni, trasforma gli oggetti in nuove possibilità. Ma il dolore più grande, quello della perdita, lo spinge a inventare qualcosa di unico: la cassetta delle lettere per i cari estinti, un luogo in cui lasciare parole non dette, messaggi destinati a chi non c’è più.

Sebbene la regola sia di non leggere quelle lettere, Arturo non riesce a resistere e scopre che il dolore degli altri lo aiuta a elaborare il proprio. La sua quotidianità viene scossa da tre eventi inattesi: la misteriosa scomparsa di un anziano del paese, la comparsa di una lettera inusuale nella cassetta e il cambiamento improvviso di un suo allievo problematico.

Con il supporto del suo fedele cane Napoleone, Arturo cercherà di mettere insieme i pezzi di un enigma più grande di quanto potesse immaginare.

Nata a Pordenone, Lorenza Stroppa è autrice della trilogia Dark Heaven (Sperling & Kupfer) scritta a quattro mani con Flavia Pecorari, ha pubblicato nel 2017 il romanzo La città portata dalle acque (Bottega Errante) e nel 2020 Da qualche parte starò fermo ad aspettare te (Mondadori). Editor in una casa editrice veneta, tiene corsi di editoria e scrittura e si occupa di traduzioni.