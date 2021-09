Brianzoli in rimonta sui ramarri; Monza-Pordenone 3-1

MONZA – Ancora una sconfitta in campionato per il Pordenone. Il Monza vince 3-1 in rimonta con i ramarri in partita fino all’ultimo.

La seconda rete stagionale per i neroverdi ad opera di Tsadjout che al 13′ del pt si procura e realizza un calcio di rigore. Machin, Sampirisi e Vignato gli autori delle reti brianzole.

Domenica 3 ottobre alle ore 16.15 il Pordenone ospiterà al Teghil il Vicenza.

Il tabellino:

MONZA – PORDENONE 3-1

GOL: 5′ pt Tsadjout (rig.), 13′ pt Machin, 27′ st Sampirisi, 45′ st Vignato

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Marrone, Antov; D’Alessandro (22′ st Sampirisi), Mazzitelli, Barberis (22′ st Valoti), Machin (15′ st Colpani), Carlos Augusto; Ciurria (15′ st Gytkjaer), Mota Carvalho (31′ st Vignato). A disp.: Sommariva, Mazza, Valoti, Bettella, Siatounis, Paletta, Brescianini, Pirola. All. Stroppa.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; El Kaouakibi (33′ st Pinato), Camporese, Sabbione, Bassoli; Misuraca, Petriccione, Magnino (24′ st Kupisz); Zammarini (33′ st Pellegrini); Cambiaghi (42′ st Sylla), Tsadjout (1′ st Folorunsho). A disp.: Bindi, Fasolino, Stefani, Barison, Valietti, Butic, Perri. All. Rastelli.

ARBITRO: Baroni di Firenze. Assistenti: Cipressa e Lanotte. Quarto ufficiale: Catanoso. Var: Serra. Avar: Affatato.

NOTE: ammoniti Marrone, Sabbione, D’Alessandro, Bassoli e Gytkjaer. Angoli 6-4. Recupero pt 1′, st 4′. Totale spettatori 2.011, incasso 25.423,50 euro.

P.G.