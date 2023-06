Btp Valore Nuova sottoscrizione Analisi e ricerche

Dal 5 fino al 9 giugno 2023, salvo chiusura anticipata, sarà possibile sottoscrivere a commissioni zero il primo Btp Valore, codice ISIN IT0005547390 codice identificativo del titolo di debito italiano.

Abbiamo fatto analizzare il titolo in oggetto dal Dott. Alessandro Pazzaglia, consulente finanziario indipendente. Cosa ci dice di questa nuova emissione?

Le caratteristiche del titolo Btp Valore sono una durata prefissata in 4 anni, quindi nel 2027. Il titolo inoltre distribuisce semestralmente delle cedole di importo prefissato e crescenti dopo due anni di vita dello strumento. Nello specifico le prime quattro distribuzioni saranno calcolate su un tasso cedolare pari a 3,25% annuo. Successivamente, le ultime quattro distribuzioni saranno calcolate su un tasso cedolare pari al 4,00% annuo. Infine, il titolo riconosce un premio fedeltà a coloro che detengono il titolo dall’emissioni fino a scadenza pari allo 0,50% nominale del capitale investito.

Si può delineare un rendimento a scadenza del titolo?

Si può fare un distinguo, ossia calcolare il rendimento del titolo già oggi, essendo un titolo a reddito fisso con durata e rimborso determinati, con o senza premio fedeltà. In caso di rendimento alla scadenza con il premio fedeltà pari allo 0,50% risulta pari a 3,7% mentre al netto dello stesso il rendimento scende allo 3,60%.

Lo consiglierebbe come tipologia di investimento?

Se guardiamo ai rendimenti, lo stesso risulta leggermente superiore rispetto al rendimento di un titolo di pari scadenza a tasso fisso (BTP 2,2%, giugno 2027) ovvero del 3,4%. Rendimento che crescerebbe nel caso in cui il titolo venisse detenuto fino a scadenza.

Che rischi assume l’investitore in caso di investimento?

Il rischio principale dello strumento è rappresentato dal rischio legato al rialzo dei tassi di interesse.

In conclusione, il titolo risulta avere un rendimento leggermente superiore rispetto alla curva dei rendimenti dei titoli di Stato italiani. Il suo ruolo all’interno del portafoglio dovrebbe essere ben ponderato in considerazioni del peso verso emissioni emesse dallo Stato italiano all’interno del portafoglio e la coerenza delle scadenze con gli obiettivi finanziari dell’investitore.

Dott. Alessandro Pazzaglia, consulente finanziario indipendente, www.pazzagliapartners.it

