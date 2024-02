Calcio a 5: Diana Group Pordenone, vittoria al Palaflora con lo Sporting Altamarca

PORDENONE – Il Diana Group Pordenone scrive una delle più belle pagine della sua storia: vince, batte lo Sporting Altamarca nello scontro diretto e allunga proprio sui trevigiani dopo una partita bellissima.

Primo tempo ad alta intensità con entrambe le formazioni a fare da padrone in campo. È lo Sporting Altamarca a mettere subito il turbo grazie ad un’azione fulmine di Cerantola che calcia a tu-per-tu con Vascello. La respinta dell’estremo neroverde rimane a pochi passi e Delmestreinsacca in rete portando in vantaggio i suoi. Dopo qualche minuto di shock si riprende anche il Pordenone e trova prima il pareggio con Grigolon e poi il sorpasso con Stendler. In una partita caratterizzata da molti errori sotto porta, il Pordenone riesce nell’impresa di allungare fino al 4-1 grazie a Bortolin, su tiro libero, e a Langella, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Una gestione troppo leggera del finale di tempo permette allo Sporting Altamarca di accorciare sul 2-4 con Modesto. Nel secondo tempo i primi minuti sono decisi dall’espulsione di Cerantola per somma di ammonizioni che permette al Pordenone di giocarsi la carta della superiorità numerica. Proprio in questo intervallo temporale succede l’episodio chiave: Ziberi calcia e il pallone triangola sui supporti interni della porta tornando però in campo e facendo esultare il Palaflora. Inizialmente il goal non viene convalidato dai direttori di gara, serve l’intervento del cronometrista per confermare la rete. Il vantaggio tiene fino agli ultimi minuti quando lo Sporting Altamarca innesca la manovra con il portiere di movimento e riesce nell’intento di by-passare la difesa neroverde due volte con Delmestre e Boscaro. Nonostante i brividi del finale, termina anche il secondo tempo della favola a tinte neroverdi. Una vittoria fondamentale che rilancia i neroverdi verso l’apice della classifica all’inseguimento del Petrarca Padova. Il prossimo capitolo di questa bellissima favola sarà sabato prossimo a Modena.

TABELLINO:

PORDENONE – SPORTING ALTAMARCA 5 – 4 (p.t. 4-2)

Diana Group Pordenone C5 Vascello 1 (vice-capitano), Della Bianca 5, Grzelj 6, Bortolin 7, Ziberi 8, Stendler 11, Paties 12, Finato (capitano) 13, Grigolon 14, Basso 17, Minatel 19 e Langella 22. All. Hrvatin

Sporting Altamarca Houenou 3, Cerantola 7, Bon 8, Maltauro 9, Kovacevic 12, Modesto 13, Miraglia (vice-capitano) 15, Boscaro 22, Rosso (capitano) 23, Koren 27, Delmestre 29, Zarantonello 30. All. Pagana

MARCATORI 1° tempo: 4-2 – 4’23” Delmestre (S), 10’18” Grigolon (P), 15’35” Stendler (P), 17’17” Bortolin (P), 19’06” Langella (P), 19’26” Modesto (S) 2° tempo: 1-2 – 8’10” Ziberi (P), 15’45” Delmestre (S), 18’23” Boscaro (S)

AMMONITI 1° tempo: 3’07” Cerantola (S), 10′ 51″ Koren (S) 2° tempo: 3’49” Maltauro (S), 6’05” Cerantola (S), 8’10” Stendler (P), 19’50” Delmestre (S)

ESPULSI 2° tempo: 6’05” Cerantola (S)

ARBITRI Di Donato (Merano) e Paretti (Prato). Cronometrista: Zinzi (Piacenza)