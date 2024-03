Calcio a 5: Diana Group Pordenone, vittoria Plau Off al Palaflora contro il CDM Futsal

Al Diana Group Pordenone torna il sorriso dopo il turno di riposo. Sono 3 punti pesantissimi quelli che i ramarri portano a casa dopo il difficilissimo match del Palaflora: i neroverdi sbloccano la gara solo nel secondo tempo e fanno proprio un altro scontro diretto per i playoff.

La partenza del primo tempo è di stampo ligure con la CDM che grida “presente” al Palaflora: è Foti dopo pochissimi minuti a colpire il palo facendo tremare la retroguardia neroverde. Il Pordenone fatica ad essere pericoloso e il pallino del gioco rimane in mano agli ospiti che si confermano più volte pericolosi con l’aiuto del numero 1 Defreitas, uomo in più nella manovra offensiva. Il primo lampo dei neroverdi è al 7′ quando la staffilata di Ziberi diretta sotto l’incrocio viene deviata da Defreitas in angolo. Un’occasione d’oro capita anche al neo entrato Finato che si fa ipnotizzare da Defreitasal limite dell’area. Il Pordenone riesce a rendersi più aggressivo e ci prova ancora, questa volta con Langella che libera Della Bianca davanti a Defreitas: ancora una volta il numero 1 si supera e chiude lo specchio della porta. Lo stesso Langella ci prova poco dopo, l’estremo ospite chiude ancora con una deviazione a due mani. Dalla parte opposta è Vascello a salire in cattedra deviando in angolo l’insidiosa conclusione del capitano Ortisi. È ancora una volta il numero 4 ospite a mangiarsi le mani: assist di Boaventura, da pochi centimetri Ortisi calcia altissimo sopra la traversa a difesa neroverde battuta. Un primo tempo ad alto ritmo e con grande equilibrio termina a reti bianche. Il secondo tempo riparte sullo stampo del primo con ambo le formazioni molto attente a non concedere errori e spazi agli avversarsi. Il Pordenone ci crede e viene premiato: una conclusione di Minatel trova la fortuita deviazione di Boaventura che carambola il pallone alle spalle di Defreitas per il vantaggio e la gioia dei neroverdi. I ragazzi di Hrvatin acquistano coraggio anche se la CDM Futsal si conferma pericolosissima in contropiede. Ancora protagonista l’estremo ospite che chiude a tu-per-tu la conclusione di Langella dopo lo splendido assist di Grigolon. Il pivot neroverde veste ancora i panni di assist-man quando libera alla conclusione Minatel, questa volta però fuori di pochissimo alla sinistra di Defreitas. La formazione ligure risponde sfruttando proprio il suo numero 1 come valore aggiunto alla manovra offensiva cercando la superiorità con il quinto uomo. Questa volta è il numero 1 Vascello a mettere una pezza sulle diverse conclusioni degli uomini di De Jesus. I neroverdi sono micidiali in ripartenza grazie alla combinazione Chtioui-Minatel con il giovane ramarro lesto a cogliere l’assist e a depositare in rete da pochi passi. Ci prova la CDM con il portiere di movimento ma la manovra è maldestra: intercetta Chtioui e trova la rete a porta vuota. Risposta perentoria dei liguri che sul ribaltone di fronte trovano la rete con Ortisi. Un match che sembra lunghissimo nei minuti finali. La CDM Futsal ci prova in tutti i modi ma la contesa la chiude Grigolon con i liguri impegnati nel quinto uomo siglando la sua rete personale a porta vuota.

Il Diana Group Pordenone riprende subito la retta via tornado alla vittoria. Lo fa nel modo migliore: davanti ai propri beniamini e vincendo un altro scontro diretto playoff.

Il prossimo appuntamento sarà in terra vicentina contro l’Altovicentino sabato prossimo.

TABELLINO

PORDENONE – CDM FUTSAL 4 – 1 (p.t. 0-0)

Diana Group Pordenone C5 Vascello 1 (vice-capitano), Della Bianca 5, Grzelj 6, Bortolin 7, Ziberi 8, Chtioui 10, Stendler 11, Paties 12, Finato (capitano) 13, Grigolon 14, Minatel 19 e Langella 22. All. Hrvatin

CDM Futsal Defreitas 1, Foti 3, Ortisi (capitano) 4, Fabinho 8, Da Silva 11, Mentasti 14, Avellano 22, Zanello 29, Ricci 44, Boaventura (vice-capitano) 70, Parodi 79, Politano 95. All. De Jesus

MARCATORI 2° tempo: 3-1 – 3′ 07” autogoal Boaventura (P), 14′ 21” Minatel (P), 15′ 20” Chtioui (P), 16′ 17” Ortisi (C), 19′ 25” Grigolon (P)

AMMONITI 1° tempo: 17′ 24” Boaventura (C) 2° tempo: 2′ 34” Foti (C), 7′ 41” Mentasti (C)

ARBITRI Nappo (Ercolano) e Cocco (Parma). Cronometrista: Campagnolo (Bassano del Grappa)