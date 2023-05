Calcio a 5: Pordenone Amatori campione Csi 2022-23

PORDENONE – Sono anora loro, ovvero la formazione detrentrice del titolo del Pordenone Amatori C5 pizzeria da Nicola/Amalfi/Le Ciacole 2.0/Rudina “arte sartoriale” ad aggiudicarsi il titolo di Campione del campionato di serie A del CSI 2022-23. Il destino ha voluto che il bis avvenisse nello stesso giorno (18 maggio) che ha visto i portacolori cittadini trionfare nella loro prima volta nel torneo. Un altro cimelio che va ad arricchire la bacheca biancorossa (49 titoli complessivi). Una società che può vantare oltre ai titoli, una lunga storia che da sempre la vede protagonista nei tornei amatoriali del Friuli Venezia Giulia e nazionali. Il secondo titolo consecutivo viene certificato nel doppio confronto della finalissima dei playoff contro la sorpresa ed outsider della stagione il BCC Fiume Veneto. Al contrario della gara di andata che ha visto un seccesso netto (5-3) a favore dei “pizzaioli”, nella gara di ritorno giocata al PalaMicheletto di Sacile per indisponibilità della palestra Mattiussi di Pordenone, la compagine cittadina ha dovuto soffrire e lottare più del previsto per aggiudicarsi (3-2 in rimonta ai tempi supplementari) il match. L’avvio di gara è impacciato. Ne approfittano gli ospiti che con Vedana passano in vantaggio. Poco dopo è il veterano Bledar Kokici (47 anni, 166 presenze e 124 reti con la casacca biancorossa) a ristabilire la parità. Nella ripresa sono ancora i fiumani a passare in vantaggio. Terrida sorprende Alarico e porta la BCC sul 2-1. I padroni di casa alzano la pressione alla ricerca del pari che arriva solo nel finale dopo una azione insistita di Ivan Poles. Gara ai supplementari. Dopo una prima frazione di controllo, i pizzaioli trovano risorse e motivazioni nella seconda parte. E’ una intuizione de il “genio” De Martin a trovare il 3-2 che regala il successo al Pordenone.

Pordenone Amatori-Bcc Fiume Veneto 3-2 dcr

Gol: Vedana (BCC), Kokici, Terrida (BCC), Poles, De Martin

Pordenone Amatori: Alarico, Kokici, Poles, De Martin, De Luca, Zanette, Zilli, Camerin, A.Piccin, S.Piccin, D’Andrea,Ferraro. Dir.: Palomba e Di Rosa.

BCC: Taiariol, Vedana, M.Terrida, Buttignol, Comparin, S.Terrida, Maiero. All. Martignago. Arbitri: Tonello e Nadal.

La stagione del Pordenone non si ferma. Al via la Supercoppa di categoria con FC Emigrates, Bar Zuliani Montereale e Atletico Mareno C5. Inoltre i pizzaioli dal 15 al 18 giugno saranno impegnati a Cervia nelle finali nazionali.

LA ROSA – Portieri: Michele Alarico, Giuseppe Natale. Giocatori di movimento: Edoardo Filippo D’Andrea, Davide Camerin, Daniele Ferraro, Bledar Kokici, Alessandro Piccin, Riccardo Piccin, Alessandro Poles, Michele Zanette, Roberto Zilli Roberto (cap.), Sebastiano Piccin, Ivan Poles, Mirko De Martin, Alberto De Luca, Giuseppe Pontillo. Allenatori: Mirco Bortolan e Alessandro Piccin. Dirigente accompagnatore/mascotte: Ryan Kokici. Vice presidente e Direttore Sportivo: Paolo Di Rosa. Presidente: Giuseppe Palomba.

La società ringrazia per il sostengno Nicola Bottone della Pizzeria da Nicola, Salvatore Aquila della Pizzeria Amalfi, Ileana Quaia de la Hostaria al Parco, Antonio Mazzuchin de Le Ciacole 2.0 e Rudina di Arte Sartoriale.

Giuseppe Palomba