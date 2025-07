Cordoglio Circolo stampa e Tomasello (Pd) per la scomparsa di Sigfrido Cescut

PORDENONE – Il Circolo della stampa di Pordenone è in lutto per la morte di Sigfrido Cescut, consocio e collega tra i più attivi e i più sensibili, sicuramente uno dei protagonisti del mondo dell’informazione del Friuli Venezia Giulia. Cescut era combattivo e sempre alla ricerca della notizia, con il fiuto del cronista e l’onestà di chi non accetta il compromesso.

Era un pubblicista, vale a dire un giornalista non professionista perché il giornalismo era stato per lui un’occupazione parallela ai mestieri che aveva dovuto praticare per vivere. Ma la qualità del suo lavoro era di alto livello professionale. Da molti anni collaboratore del Messaggero Veneto, aveva firmato numerosissimi servizi su ogni argomento possibile per la cronaca di Pordenone e per gli altri settori del giornale, dalla cronaca alla cultura, allo sport. Da quando era andato in pensione si era dedicato con maggiore intensità a questo impegno che era per lui anche una missione, per il diritto e il dovere di informare e per il desiderio genuino di verità.

Per alcuni di questi reportage aveva ottenuto numerosi riconoscimenti nell’ambito del concorso giornalistico nazionale “Premo Simona Cigana” , del Circolo della stampa di Pordenone.

«Sigfrido non era un semplice cacciatore di notizie – commenta il presidente del Circolo della stampa, Pietro Angelillo – per anni era stato mio attivo coautore di libri di storia contemporanea, soprattutto nel settore della lotta di resistenza al nazifascismo. Ricercatore appassionato e attento condivideva con me la necessità della ricostruzione di una storia locale che non era mai stata narrata o descritta poco, pur essendo legata al nome di protagonisti immeritatamente ignorati o non evidenziati nella maniera più adeguata. Una storia, spesso, di umili, ma anche di personaggi a tutto tondo che avevano dato la vita per la conquista della libertà e della democrazia».

Per onorare questo senso di giustizia aveva proposto di dedicare il Circolo della stampa a Eleonora de Fonseca Pimentel, patriota napoletana del Settecento, giornalista, poetessa, protagonista della breve rivoluzione repubblicana di Napoli nel 1799.

Era una delle persone più intellettualmente oneste. Non dimenticheremo mai il suo messaggio umano e professionale.

Anche il segretario del PD provinciale di Pordenone Fausto Tomasello esprime il cordoglio del partito per la scomparsa di Sigfrido Cescut, già consigliere comunale di Aviano, noto esponente dell’Anpi pordenonese, studioso e giornalista.

“L’improvvisa scomparsa di Sigfrido Cescut colpisce dolorosamente la nostra federazione e l’intera comunità democratica pordenonese. Alla sua famiglia e ai compagni dell’ANPI di cui Sigfrido era anima e memoria storica la vicinanza mia e di tutti i nostri iscritti. Con lui se ne va un instancabile baluardo dei diritti e della libertà, un rigoroso studioso della Resistenza la cui voce mancherà profondamente”.

“L’incontro con la segretaria Schlein – ricorda Tomasello – descrive perfettamente la sua passione genuina, allorché volle farsi autografare il fazzoletto dell’ANPI che usava in tutte le cerimonie. Un gesto in cui c’era l’orgoglio per i valori che quel simbolo rappresentava e che lui ha difeso per una vita intera”.

“La sua non era solo una militanza ma una missione portata avanti con passione fino all’ultimo istante e lo dimostra la presentazione del suo libro domenica scorsa a Piancavallo. Lo salutiamo con immenso affetto e profonda gratitudine in questa stagione che ci porta via troppi amici, compagni di viaggio e di lotte”.