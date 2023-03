Campagna nazionale Ail uova e focacce

PORDENONE – Non si esaurisce mai l’opera di solidarietà e impegno della sezione Ail di Pordenone.

Anche in questa edizione 2023 terminate le date calendarizzate dai AIL Nazionale che hanno nuovamente decretato un successo crescente di acquisti e donazioni. presso le innumerevoli postazioni in tutta la provincia di Pordenone, l’iniziativa per Ail Pordenone (come oramai avviene da più anni) continua non più nelle piazze ma con sede presso la Sala Polifunzionale e Magazzino in via San Giovanni del Tempio 15 a Sacile fino a qualche giorno prima della Pasqua.

Ricordiamo che oltre alle Uova Pasquali Ail sono disponibili anche le focacce di produzione locale.

Per informazioni e prenotazioni tel.335 5650379 Katia oppure potete recarvi direttamente all ‘indirizzo sopra riportato nelle mattine fino alle ore 11.30 dal lunedì al venerdì.

Ricordiamo che nel settimane precedenti anche il Mercato di Campagna Amica di Via Roma a Pordenone aveva dato la propria disponibilità come non si possono non menzionare i tantissimi esercenti della provincia pordenonese che hanno voluto mettere a disposizione i loro spazi interni per le Uova Pasquali di maggiore peso per la classica lotteria abbinata alla estrazione del primo numero di una ruota del Lotto.

Grande soddisfazione da parte di tanti volontari e di tutti coloro che da sempre si impegnano e si prodigano per ottenere i migliori e maggiori risultati che hanno come chiaro e trasparente obiettivo il contributo per il sostentamento di chi è meno fortunato.

Parole e pensieri di sincero ringraziamento e gratitudine da parte del Presidente Aristide Colombera e di tutto il Consiglio Ail onorati e orgogliosi di poter contare su queste persone e gioco di squadra.

Stefano Boscariol