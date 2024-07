Campionato Italiano di Golf organizzato dall’UNVS a Castel d’Aviano

PORDENONE – Sabato 13 e domenica 14 luglio 2024 si terrà presso il Golf Pordenone a Castello d’Aviano il Campionato Nazionale organizzato dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport UNVS.

Un evento al quale parteciperanno circa 100 golfisti provenienti da tutta Italia e soprattutto dal Triveneto, i cui numeri sono cresciuti rispetto allo scorso anno grazie al successo che la passata edizione ha riscosso tra partecipanti e organizzatori e soprattutto grazie alla consistenza dei premi assegnati.

Ad invitare tutti a questa bella manifestazione sportiva è la presidente provinciale UNVS Paola Zelanda, che ringrazia il Comune di Pordenone per la costante presenza nelle iniziative dell’associazione.

​Il Golf Pordenone si estende su una superficie di oltre 55 ettari in un contesto naturale mozzafiato. Il campo da golf si snoda parzialmente all’interno del parco secolare di Villa Policreti, splendida dimora del ‘500 che domina la pianura pordenonese.

​

Come spiega Francesco Rosanda, direttore del club, il Golf è uno sport ancora poco praticato in Italia, ma molto diffuso all’estero e perciò tali eventi sono degli ottimi promotori di questa disciplina sportiva, completamente ecologica e che consente di immergersi nella natura a tutte le età. Sabato 13 luglio si svolgerà il Campionato a Squadre, mentre domenica 14 si terranno le gare singole.

La gara si disputa in un percorso di 18 buche su circa 6.000 mt che può mettere a dura prova chi si affida principalmente alla lunghezza dei colpi per la presenza di ostacoli naturali e artificiali posizionati strategicamente. Questa la formula di gara: sabato 13 si disputerà la gara Louisiana a coppie, aperta a soci e simpatizzanti UNVS, mentre domenica 14 la gara Stableford 18 buche riservata ai soci UNVS + categoria AMICI

​«I veterani dello sport – ricorda Tarcisio Fattori, delegato regionale UNVS – pur essendo una delle associazioni meno conosciute a livello nazionale, promuovono iniziative legate a qualsiasi sport e in questa occasione propongono un importante campionato nazionale in una cornice speciale. Sarà di certo una importante occasione per farci conoscere maggiormente».

​«Nel portare il saluto dell’Amministrazione comunale – afferma l’assessore Elena Ceolin – ringrazio l’attività che UNVS promuove soprattutto tra i giovani, rappresentando per loro una guida importante.

Un’associazione che insegna ai ragazzi valori imprescindibili quali il rispetto, la tenacia, la determinazione e la forza nell’affrontare le sconfitte per rialzarsi con coraggio. Valori fondamentali per la vita di ognuno».

​Questo weekend il Golf Pordenone attende quindi un gran numero di sportivi, con a seguito amici e famigliari che potranno seguire la gara comodamente dalla Club House di Villa Policreti. Un appuntamento da non perdere!