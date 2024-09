Carta Dedicata a te: un contributo per 584 famiglie

PORDENONE – Sono partite dal Comune di Pordenone le 584 lettere destinate ai nuclei famigliari che sono risultati beneficiari della misura statale “Carta Dedicata a te”, contributo “una tantum” pari a 500 Euro per nucleo, assegnato per graduatoria redatta dall’Inps.

​

Coloro che hanno già beneficiato della misura nel 2023, se confermati anche nel 2024, riceveranno il contributo direttamente sulla tessera già in loro possesso. I nuovi beneficiari potranno verificare di essere destinatari della misura consultando l’elenco pubblicato sul sito del Comune – dove per motivi di privacy sono riportati i numeri di protocollo degli Isee – ed attendere la lettera riportante il codice identificativo della carta assegnata. Con la comunicazione ricevuta dal Comune potranno poi recarsi negli uffici postali portando con sé anche un documento d’identità e il codice fiscale, dove verrà loro consegnata la Carta.

​

Tra i requisiti richiesti per entrare in graduatoria è necessario avere un ISEE non superiore a 15 mila euro, appartenere ad un nucleo familiare costituito almeno da tre persone; risiedere nel territorio italiano, essere registrati all’anagrafe comunale della popolazione residente e non beneficiare di nessun altro sussidio economico.

​«Con questi requisiti – sottolinea l’assessore alle Politiche Sociali Guglielmina Cucci – Carta Dedicata a Te va a intercettare coloro che non ricevono nessun altro supporto, andando a integrare le altre misure di assistenza economica volte all’inclusione sociale e al contrasto alla povertà messe in campo da Stato e Servizi Sociali, in un momento nel quale la richiesta di aiuto è molto alta ed è sempre più difficile dare risposte con le risorse a disposizione».

​A partire dal 16 settembre 2024 i beneficiari potranno utilizzare la “Carta Dedicata a te 2024” per acquistare generi alimentari, carburanti o abbonamenti per il trasporto pubblico.

​Per attivare la Carta è necessario effettuare un primo pagamento a partire dal 16 settembre 2024 ed entro il 16 dicembre 2024. La mancata attivazione entro questa data comporta la non fruibilità della Carta e la conseguente decadenza dal contributo. L’intero importo dovrà essere utilizzato entro e non oltre il 28 febbraio 2025. Per ulteriori informazioni si può scrivere a [email protected] .