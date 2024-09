Casa della Musica di Pordenone, “Open Day” sabato 14 settembre

PORDENONE – Porte aperte sabato 14 settembre, al mattino dalle 10 alle 12 e al pomeriggio dalle 15 alle 19, alla Casa della Musica “Elisabetta Imelio” di piazza della Motta per il tradizionale “Open Day” organizzato da SiNota, la nuova realtà nata l’anno scorso dalla fusione tra la Scuola di Musica Città di Pordenone e SoundCem.

L’iniziativa intende offrire a tutti l’opportunità di provare gratuitamente gli strumenti musicali e conoscere il programma di lezioni, individuali e collettive, negli spazi rinnovati dell’ex Biblioteca, esempio virtuoso di rigenerazione urbana nel centro storico della città. Un’apertura straordinaria, quindi, rivolta a tutta la cittadinanza, adulti e bambini, genitori e ragazzi, con l’obiettivo di avvicinare le persone al mondo della musica e invogliarle a prendere in mano uno strumento, magari per la prima volta.

“L’invito ad entrare sabato 14 settembre nella Casa della Musica è rivolto a tutti gli appassionati e anche ai semplici curiosi che non sono mai entrati nei locali ristrutturati dell’ex Biblioteca e che forse non immaginano come questo luogo sia stato ripensato e attrezzato per favorire la crescita della cultura musicale in città – ha dichiarato il presidente di SiNota, Massimo Micossi – Spesso le famiglie non sanno come assecondare la passione musicale dei figli oppure pensano che sia un hobby troppo costoso.

La Casa della Musica, invece, opera in un’ottica di servizio alla comunità, di socializzazione e inclusione, organizzando anche laboratori, corsi di canto e musicoterapia. Un’offerta allargata pure agli adulti che in gioventù hanno dovuto rinunciare a seguire la propria passione. Senza contare che la Scuola offre anche la possibilità di affittare sale per registrazioni, prove strumentali, conferenze e presentazioni”