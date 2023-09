Censimento permanente popolazione e abitanti di Pordenone 2023

PORDENONE – Dal 1° ottobre prenderà il via l’edizione 2023 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e che coinvolge ogni anno solo un campione rappresentativo di famiglie. La raccolta dei dati inizierà il 2 ottobre e terminerà il 22 dicembre 2023.

In questi giorni quasi 1500 famiglie riceveranno per posta una lettera nominativa da parte di Istat, contenente le credenziali personali di accesso per permettere la compilazione autonoma del questionario online dal sito Istat. A partire da inizio novembre il Comune invierà presso le famiglie che ancora non hanno risposto, un rilevatore munito di cartellino di riconoscimento per fornire assistenza nella compilazione.

​Il Censimento della popolazione permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e con quelle degli altri Paesi. Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal Censimento con quelli provenienti da altre fonti amministrative, Istat è in grado restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione.

Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione. I dati raccolti attraverso le rilevazioni censuarie sono pubblicati in forma aggregata, quindi anonima. I dati individuali sono coperti da segreto statistico e segreto d’ufficio.

​Si ricorda infine che partecipare al Censimento è un obbligo.

Per ulteriori approfondimenti consultare il sito dell’Istat:

www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni.

​Per info contattare: il numero Verde Istat 800 188 802 (attivo dal 1° ottobre al 22 dicembre tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle ore 9 alle ore 21); il Comune di Pordenone ufficio statistica, (0434.392.379/381/283 dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio).

L’ufficio comunale di censimento riceve solo su appuntamento, presso il palazzo municipale in corso Vittorio Emanuele II n. 64, secondo piano, stanza 3.