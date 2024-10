Centenario Don Bosco, grande festa per un’istituzione che guarda ai giovani

PORDENONE – Il collegio Don Bosco di Pordenone celebra quest’anno un traguardo straordinario: cento anni di attività educativa e pastorale al servizio della città e del territorio.



L’appuntamento di rilievo per il capoluogo e non solo si è svolto stamane, sabato 19 ottobre, inizio alle ore 9.30, nella sede dell’istituto scolastico di viale Grigoletti. Fondato nel 1924, l’istituto ha visto crescere e formarsi generazioni di giovani, molti dei quali hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo sociale, economico e culturale di Pordenone.



Alle 11, in auditorium c’è stato il convegno “L’educazione salesiana, il sogno di Don Bosco vivo nella società di oggi”, con una brillante e molto partecipata prolusione del Vicario del Rettor Maggiore Stefano Martoglio (nella foto sotto), sull’importanza dei giovani nella società attuale e nell’educazione salesiana.

Nelle foto: alcuni momenti della cerimonia.