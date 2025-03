Centro Famiglie “Famiglie in Corso”, attività marzo

PORDENONE – Tante le iniziative previste per il mese di marzo al Centro per le Famiglie in Corso Garibaldi realizzate con il coordinamento dell’Ambito Territoriale del Noncello.

Mentre proseguono gli incontri proposti in collaborazione con Cinemazero (Cinemamme&papà, al giovedì mattina dalla 10 alle 12) e l’apertura del Giocabimbo al lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12, entra a regime l’apertura dello sportello informativo sulle misure economiche e i servizi dedicati alle famiglie: è operativo ogni primo mercoledì e ogni terzo venerdì del mese dalle 10 alle 12, quindi nel mese di marzo sarà aperto nelle giornate del 5 e del 28.

Lo sportello informativo si affianca allo sportello di consulenza pedagogica S.O.G.N.A. aperto ogni mercoledì dalle 10 alle 12. Il venerdì pomeriggio è invece dedicato al progetto Centro Gioco Rio Bo della cooperativa Itaca per bambini 0-36 mesi accompagnati da una figura adulta di riferimento (su prenotazione).

Su prenotazione (scrivendo a [email protected]) sono anche i laboratori pomeridiani in programma al giovedì dalle 16.30 alle 18: il 6 marzo “Babylab (attività sensoriali per genitori e bambini dai 0 ai 6 mesi); il 13 marzo “Sofia la mucca musicista” (storia animata per bambini dai 3 ai 6 anni); il 20 marzo “Fiori, storie e piccole mani” (letture e travasi per accogliere la primavera, per bambini dai 18 ai 24 mesi); “Matilda mi racconti una storia?” (letture per genitori e bambini dai 0 ai 6 anni). Spazio anche alle problematiche dell’adolescenza con l’incontro dedicato ai genitori in programma il 12 marzo alle 18 “Preadolescenza senza panico”.