Centro Meduna, il 20 aprile incontri tra magia e alimentazione naturale

PORDENONE – Sabato 20 aprile nella Galleria del Centro commerciale Meduna sono in programma diverse iniziative interessanti.

A partire dalle 8:30 con una spesa minima verranno omaggiate due piantine aromatiche.

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 è previsto l’incontro con Giuppy Renata Tusset, esperta cuoca e terapista in alimentazione naturale, che guiderà il pubblico attraverso il mondo affascinante delle piante aromatiche, mostrando come trasformarle in deliziose ricette salutari. Si potranno assaggiare alcune specialitaà tra cui: crackers con semi vari ed erbe secche, focaccia di segale al rosmarino, farinata con erbette fresche e grissini al sesamo.

Ma non finisce qui e ci si potrà immergere in un mondo dove la magia è realtà, tra eroi, agane e sortilegi con la presentazione di “La magia nel sangue” di Mario De Bortoli.

Per aggiungere un pizzico di magia il mago Cristophe Nogherot lascerà il pubblico a bocca aperta con i suoi giochi di prestigio. Si tratta di un’esperienza unica che unisce letteratura e magia, perfetta per grandi e piccini. L’appuntamento è alle 11:00 nello spazio Seminar Libri del Centro commerciale Meduna.