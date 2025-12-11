Chiusura Rsa Roveredo, Cisl Fp esprime ferma contrarietà

PORDENONE – La CISL FP di Pordenone esprime la propria ferma contrarietà alla decisione della chiusura della RSA di

Roveredo in Piano. La struttura rappresenta da anni un presidio fondamentale per la cura delle persone non autosufficienti del territorio.

La sua chiusura genera gravi ripercussioni sugli ospiti, che potrebbero essere sottoposti a trasferimenti non

condivisi e fonte di forte disagio, e sui lavoratori, esposti a un’inaccettabile incertezza occupazionale.

Riteniamo inaccettabile che, in un contesto in cui il fabbisogno assistenziale è in costante crescita, l’unica risposta individuata sia la riduzione dell’offerta. È invece necessario investire nel potenziamento dei servizi

territoriali, nella valorizzazione delle competenze degli operatori e nel miglioramento delle strutture esistenti.

La CISL FP di Pordenone ribadisce la propria vicinanza ai lavoratori della cooperativa KCS e ai cittadini del

territorio, perdono un servizio essenziale, proprio in un momento storico in cui il fabbisogno assistenziale è in costante crescita.

Ad oggi non cè ancora l’ufficialità dell’avvio del servizio dei disturbi alimentari presso questa struttura la quale dalle 15.00 sarà abbandonata!!

Per la CISL FP

Le Dirigenti Sindacali

Aurora Pallaveshi

Gessica Filippett