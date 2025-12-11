7 C
Pordenone
giovedì , 11 Dicembre 2025
Chiusura Rsa Roveredo, Cisl Fp esprime ferma contrarietà

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – La CISL FP di Pordenone esprime la propria ferma contrarietà alla decisione della chiusura della RSA di
Roveredo in Piano. La struttura rappresenta da anni un presidio fondamentale per la cura delle persone non autosufficienti del territorio.

La sua chiusura genera gravi ripercussioni sugli ospiti, che potrebbero essere sottoposti a trasferimenti non
condivisi e fonte di forte disagio, e sui lavoratori, esposti a un’inaccettabile incertezza occupazionale.

Riteniamo inaccettabile che, in un contesto in cui il fabbisogno assistenziale è in costante crescita, l’unica risposta individuata sia la riduzione dell’offerta. È invece necessario investire nel potenziamento dei servizi
territoriali, nella valorizzazione delle competenze degli operatori e nel miglioramento delle strutture esistenti.

La CISL FP di Pordenone ribadisce la propria vicinanza ai lavoratori della cooperativa KCS e ai cittadini del
territorio, perdono un servizio essenziale, proprio in un momento storico in cui il fabbisogno assistenziale è in costante crescita.

Ad oggi non cè ancora l’ufficialità dell’avvio del servizio dei disturbi alimentari presso questa struttura la quale dalle 15.00 sarà abbandonata!!

Per la CISL FP
Le Dirigenti Sindacali
Aurora Pallaveshi
Gessica Filippett

