Ripartono le visite al Giardino Viatori di Gorizia: sabato, domenica e giorni festivi

GORIZIA – Dalla sommità di una collina ai margini di Gorizia, dalla quale lo sguardo può spaziare dal Castello di Gorizia fino a perdersi nella valle dell’Isonzo, si sviluppa il Giardino Viatori, area botanica creata da Luciano Viatori, donata per via testamentaria nel febbraio 2014 alla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, che si è assunta l’impegno di conservare e valorizzare questo prezioso patrimonio e di renderlo fruibile al pubblico.

Con l’arrivo della primavera il Giardino è tornato ad accogliere visitatori e appassionati: è aperto il sabato, la domenica e nei giorni festivi, esclusivamente tramite visite guidate, curate dalla Rete di imprese goGreen, che si occupa anche della manutenzione del verde. Un percorso accompagnato che consente di scoprire non solo le varietà botaniche, ma anche le storie, le trasformazioni e la visione che hanno dato forma al Giardino.

Creato a partire dagli anni Settanta da Luciano Viatori, il Giardino è il risultato di un progetto paziente e lungimirante, che ha trasformato un terreno complesso in un ecosistema ricco e articolato. L’area si sviluppa su più livelli terrazzati e ospita collezioni botaniche di grande valore: magnolie, azalee, rododendri, ortensie, peonie, rose rampicanti e numerose erbacee perenni si alternano in un susseguirsi di fioriture che raggiungono il loro apice tra marzo e giugno, per poi proseguire nei mesi estivi e nei colori caldi dell’autunno.



Negli ultimi anni il Giardino è stato interessato da un importante intervento di riqualificazione, oggi completato per circa l’80% della sua estensione. Il progetto ha previsto non solo la messa in sicurezza e il recupero degli spazi, ma anche l’apertura di nuovi percorsi con una particolare attenzione all’accessibilità, rendendo il Giardino sempre più inclusivo e fruibile anche da persone con disabilità o ridotta mobilità. Il percorso di valorizzazione proseguirà anche nel corso del 2026, con l’obiettivo di arrivare alla primavera del 2027 con uno spazio completamente fruibile nella sua interezza.

Accanto alla cura degli spazi, grande attenzione è data anche alla dimensione culturale e innovativa dell’esperienza. L’innovazione accompagna il visitatore lungo i sentieri grazie a QR code collegati all’apposita app goGreen, che offrono contenuti di approfondimento sulla collezione botanica. Nel cuore del Giardino, la casa del fondatore è stata trasformata in uno spazio multimediale interattivo: qui, attraverso tecnologie immersive, come la realtà virtuale e aumentata, è possibile entrare nella visione di Viatori e comprendere più a fondo il valore di questo luogo.

Il Giardino Viatori è oggi molto più di uno spazio verde: è un luogo che si sta trasformando in un punto di riferimento culturale e di comunità. Accanto alle visite, i suoi sentieri ospiteranno infatti nel corso dell’anno eventi, attività e occasioni di incontro con l’obiettivo di creare esperienze autentiche e condivise. Un ambiente che unisce paesaggio, memoria, cultura e innovazione, in cui, accanto alle piante, crescono relazioni e nuove forme di partecipazione.

Informazioni sulle visite:

Visite sabato, domenica e giorni festivi (1° maggio e 2 giugno), nei seguenti orari: ore 9, 10, 11, 14.30, 15.30 e 16.30.

Dal 14 giugno 2026 saranno in vigore gli orari estivi del Giardino: ore 9, 10, 11, 15.30, 16.30 e 17.30

Ingresso a pagamento. Per prenotare la visita e per le informazioni sulla bigliettazione:

www.giardinoviatori.it/contatti

Per accedere ad alcuni approfondimenti durante la visita, si consiglia di scaricare la app gratuita goGreen (www.carigogreen.com/#app)

Per informazioni:

Email: [email protected] (Rete di imprese goGreen)

Tel: 3881214369 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30)