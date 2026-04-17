Paolo Mancini

di anni 90
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Ne danno il triste annuncio i figli Michele, Sara con Stefano e Lucia con Angelo,
i nipoti Mattia con Karen e Giorgia, le pronipoti Jennifer ed Elena,
la sorella Anna e i parenti tutti.
San Vito al Tagliamento, 16 aprile 2026
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I funerali avranno luogo sabato 18 c.m. alle ore 11.00
nel Duomo di San Vito al Tagliamento, ove la cara salma
giungerà dal locale Ospedale Civile.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di San Vito.
Venerdì 17 c.m. alle ore 19.30 in Duomo
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Paolo.
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Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento alla cognata Daniela
e alla signora Graziella.
La salma sarà esposta presso le celle mortuarie dell’Ospedale di San Vito
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e sabato dalle ore 8.30.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it